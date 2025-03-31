Мистецтво, що боронить

Об’єднаймо зусилля для підтримки артистів-захисників!

Мистецтво завжди було символом незламного духу нашого народу, і сьогодні воно звучить по-особливому сильно. Артисти обласної філармонії демонструють патріотизм не лише зі сцени, а й у лавах Збройних Сил, доводячи, що любов до Батьківщини сильніша за будь-які труднощі.

Наразі допомоги потребують артисти Академічного театру музики, пісні й танцю «Зоряни», серед яких є Олексій Перепелиця – артист балету, який наразі у складі десантників 79 бригади. Хлопцям потрібен дрон для високо підйомних вантажів вартість якого становить 1375000 грн.

Також потребує допомоги артист існтрументального ансамблю «Єлисавет-ретро» Олег Кротов, який знаходиться у лавах ЗСУ. Потрібні кошти саме на коліматорний приціл Bushnell. Його колеги з ансамблю відкрили збір. Поки їх мета – зібрати 10000 грн.

Кожен донат у будь-якому розмірі наблизить перемогу та допоможе нашим захисникам стати на крок ближче до перемоги.

Станьмо разом частиною великої доброї справи!

Реквізити для допомоги :

IBAN UA 57 322001 00000 2620 2355 9020 76