З 1 березня 2025 року Пенсійний фонд України призначає виплати за програмою “Прихисток”

Законодавча база

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.2024 № 1544 викладено у новій редакції Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб (був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333), який визначає механізм компенсації витрат, що пов’язані з безплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб.

Для довідки

У лютому 2025 року Пенсійний фонд України (за січень 2025 року) забезпечив фінансування компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб (далі ‒ ВПО). На Кіровоградщині компенсація нарахована за тимчасове розміщення 5 479 ВПО.

У березні 2025 року до Головного управління за призначенням компенсаційної виплати (вперше) звернулись 88 осіб.

Новація

Починаючи з 1 березня 2025 року компенсація витрат призначається на шість місяців за новими зверненнями щодо розміщення ВПО, за яких вперше виплачується компенсація. Виплата компенсації на другий шестимісячний період продовжується ПФУ автоматично після перевірки відповідного права таких ВПО на надання компенсації за них.

У яких випадках компенсація не надається?

Компенсація витрат не надається особам за розміщення ВПО, які одержують субсидію на найм житла відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2024 № 1225.

Мають право фізичні особи ‒ громадяни України, які є власниками житла (їх представниками) і безоплатно розміщують у своїх житлових приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, крім осіб, з якими вони пов’язані родинними відносинами першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені), для покриття витрат, пов’язаних з безоплатним їх розміщенням.

Спосіб отримання коштів

Компенсація виплачується шляхом перерахування Пенсійним фондом України коштів на поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку за зазначеними у заяві банківськими реквізитами.

Компенсація надається за розміщення ВПО:

які перемістилися (повторно перемістилися) з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф для яких не визначено дати завершення бойових дій і не мають власного житлового приміщення загальною площею більше ніж 13,65 кв. м на кожну особу зі складу домогосподарства;

житлове приміщення яких незалежно від розміру загальної площі знищено або пошкоджено (до ступеня, непридатного для проживання) і відомості про таке приміщення внесено до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією.

Важливо! Відсутність родинних відносин між власником житла та ВПО першого ступеня споріднення.

Які способи подачі документів?

У разі подання повідомлення та заяви у паперовій формі до сервісних центрів обслуговування громадян особа, яка розмістила ВПО, разом з уповноваженим представником розміщених ВПО подає інформацію (згідно з додатками 1 та 2 до Порядку) про себе та кожну з розміщених осіб із пред’явленням оригіналів підтвердних документів);

у разі повідомлення та заяви в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок “Пенсійний фонд” до повідомлення та заяви додаються електронні копії (фотокопії або скан-копії) документів, що підтверджують подану інформацію. Особа, яка розмістила ВПО, разом з уповноваженим представником розміщених ВПО накладають на повідомлення та заяву свої електронні підписи.

Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області