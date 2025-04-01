День народження для трьох підрозділів ССО: жах для окупантів

4 -й окремий полк «Рейнджер» із Кіровоградщини бер е участь у най складніших операціях ЗСУ

Особливий день для Сил спеціальних операцій ЗСУ — одразу три підрозділи відзначають свої річниці. 4-й окремий полк «Рейнджер», 6-й окремий полк «Рейнджер», 144-й центр — ці частини вже вписали свої імена в історію війни. Вони працюють там, де особливо складно, вони приймають виклики, які здаються неможливими. Їхні завдання різні, але мета одна — забезпечити Україні перевагу на полі бою.

4-й окремий полк «Рейнджер»: універсальні бійці

Один рік виповнюється 4-му окремому полку рейнджерів. Це підрозділ із Кіровоградщини, про який ворог не хоче чути, бо щоразу після їхніх операцій у лавах загарбників паніка та хаос.

Бійці 4-го полку діють на передовій, у глибокому тилу противника та в найскладніших умовах. Вони можуть бути будь-де, будь-коли, і завжди завдають максимального удару.

Їхня робота — спеціальні дії. Це складні багаторівневі операції, що поєднують технології, розвідку, психологічний тиск на ворога. Успішна місія полку відбулася під час однієї з битв на сході України, коли потрібно було не лише вибити ворога з укріплених позицій, а й знищити його резерви ще до того, як вони дістануться передової.

Рейнджери не тільки завдали влучних ударів по логістичних вузлах противника, а й змусили окупантів помилково відправити власні підкріплення не туди, де їх чекали. У результаті оборонні позиції ворога просто розвалилися, а українські сили взяли ініціативу в свої руки.

Бійці 4-го полку — це універсальні воїни. Вони можуть працювати як малими групами, так і у складі більших формувань. Їхній рік у лавах ССО став справжнім випробуванням для ворога.

«Незважаючи на те, що наш полк — один із наймолодших у ССО, бійці, а це досвідчені і висококваліфіковані спецпризначенці, ефективно вражають критичні об’єкти противника, проводять бойову роботу в тилу ворога, — каже уславлений сержант-рекордсмен, амбасадор «Титан». — Своїм власним прикладом разом із побратимами хочемо показати, що в ССО можна досягти найкращих результатів та професійного зростання».

6-й окремий полк «Рейнджер»: «Воля вирішує!»

Рік тому на Хмельниччині було сформовано 6-й полк рейнджерів, і відтоді ворог щоразу дізнається, що означає справжній страх. Їхній девіз — «Воля вирішує», і ця воля вже принесла блискучі перемоги.

Бійці полку беруть участь у найскладніших операціях. Вони працюють так, що противник навіть не встигає зрозуміти, що сталося. Один із бійців розповідав, як їхня група отримала завдання знищити важливий командний пункт ворога. Це була складна місія — мінні поля, патрулі, спостережні пункти. Але рейнджери провели кількаденну розвідку, знайшли лазівку, і однієї ночі влаштували справжнє пекло. Удар був настільки точним, що противник до ранку не міг зрозуміти, хто й звідки вийшов на їхні позиції. У підсумку — ліквідовано склад, знищено важливу техніку, і без жодних втрат серед рейнджерів.

Саме такі операції роблять 6-й полк одним із найбільш небезпечних підрозділів для окупантів.

«Відчуваю причетність до великих справ, які щодня роблять звичайні хлопці та дівчата у складі підрозділу ССО «Рейнджер». Це не просто служба — це стиль життя, що вимагає високого професіоналізму, постійного вдосконалення та готовності діяти в найскладніших умовах. Наш підрозділ — це єдиний механізм, де кожен боєць є незамінною ланкою, а разом ми — реальна сила, здатна виконувати будь-які завдання», — відзначив амбасадор ССО, офіцер 6-го полку «Штіль».

144-й центр: б’ють точково й зухвало

144-й центр ССО святкує другу річницю своєї діяльності. Це підрозділ, який працює у повній тиші, але його результати гучно відлунюють у штабах ворога.

Основний профіль центру — спеціальні розвідувальні та диверсійні операції. Їхня робота — добувати критично важливу інформацію, знищувати командні пункти, склади боєприпасів та ключових ворожих командирів. Вони не воюють великими силами — вони б’ють точково, зухвало, без права на помилку.

Однією з останніх успішних операцій стало звільнення промислової будівлі на Покровському напрямку. Завдяки злагодженій роботі та ретельній підготовці бійці 144-го центру провели блискавичну атаку, яка застала ворога зненацька. Вдалося взяти в полон одразу дев’ятьох російських військових, серед яких були офіцери. Спецпризначенці не тільки знищили важливий опорний пункт противника, а й отримали цінні розвіддані.

«Цей день — нагадування про те, що наша сила в єдності та відданості військовій справі, — каже амбасадорка ССО, офіцер 144-го центру на псевдо «Іскра». — Хочу побажати кожному з нас стійкості, мудрості та справедливості в кожному рішенні».

«Бійці нашого центру виконують чимало бойових завдань по всій лінії фронту, і кожен боєць — це символ сили духу й волі до перемоги», — наголошує амбасадор «Ендшпіль».

Три підрозділи, три річниці, але мета одна — перемога України. Вони пишуть нову історію війни, і кожен їхній день боротьби — це ще один удар по ворогу.

Якщо хочеш стати частиною одного з полків — приєднуйся через «ССО рекрутинг»!

5 центр рекрутингу ССО

сайт https://sofua.army/

facebook https://www.facebook.com/sofua.army/

instagram https://www.instagram.com/sofua.army/

telegram канал https://t.me/recruiting_sofua/

Телефон: 0800357174

Адреси офісів ССО Рекрутинг:

Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 1.

Дніпро, проспект Олександра Поля, 2.

Хмельницький, вул. Соборна, 16. ЦНАП.

Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 53/35.