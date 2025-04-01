Держава компенсує зруйноване житло ветеранам і ВПО: як отримати допомогу? Пояснюють юристи

Військові та ветерани з числа переселенців, чиє житло було знищене внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року, можуть отримати державну компенсацію у вигляді житлового сертифіката. Це дає можливість придбати нове житло за програмою єВідновлення. Як скористатися допомогою та хто на неї претендує — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Хто має право на житловий сертифікат?

Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, зокрема:

ветеранів війни та військовослужбовців, які проходять службу за мобілізацією;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

родини загиблих Захисників і Захисниць України.

«Держава допомагає тим, хто втратив домівку через російську військову агресію та надає можливість отримати житловий сертифікат, за який можна придбати нове житло. Пріоритетною групою є ветерани війни та військовослужбовці з числа ВПО», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Як отримати компенсацію?

Подати інформаційне повідомлення про зруйноване житло через «Дію», ЦНАП або нотаріуса. Подати заявку на отримання житлового сертифіката. Очікувати розгляд заявки комісією місцевої влади. Після підтвердження факту руйнування отримати сертифікат і використати його для придбання житла.

З 2025 року уряд спрямовує на цю програму 15 млрд грн, що дає змогу забезпечити житлом більше українців, які втратили домівки.

Як довідка ВПО впливає на отримання компенсації?

Важливо мати актуальну довідку внутрішньо переміщеної особи. Її можна отримати навіть у разі переміщення в межах однієї громади. ВПО мають пріоритет у розподілі компенсації, що прискорює процес отримання коштів.

Що робити, якщо житло у спільній власності?

У такому разі кожен співвласник отримує окремий житловий сертифікат. Його можна використати самостійно або разом для спільного придбання житла.

Як працюватиме механізм компенсації?

Компенсація полягатиме у наданні житлових сертифікатів, що з’являться у застосунку «Дія». При цьому заявку можна подати як онлайн через додаток або портал «Дія», так і офлайн у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Виплати здійснюватимуться у формі житлових сертифікатів, які можна використати для купівлі нового житла на первинному або вторинному ринку, або ж шляхом інвестування у новобудови.

Детальніше про програму можна дізнатися за цим посиланням.

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.