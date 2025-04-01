Підвищені пенсії працюючі пенсіонери Кіровоградщини отримають вже у квітні

Законодавча база

Порядок проведення перерахунку пенсій особам, які продовжують працювати, встановлено абзацом п’ятим частини четвертої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Умови проведення перерахунку

Перерахунок пенсії проводять тим особам, які на 01 березня 2025 року набули не менше 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії або минуло не менше ніж два роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Перерахунок проводиться на найбільш вигідних умовах: або тільки з урахуванням стажу, або з урахуванням стажу та заробітної плати.

Увага! Пенсії за вислугу років підлягали перерахунку за умови, що станом на 01.04.2025 такі отримувачі пенсій досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Чи потрібно додатково звертатися до сервісних центрів?

Органи Пенсійного фонду України здійснюють перерахунок працюючим пенсіонерам щороку з 01 квітня автоматично, тобто без додаткового звернення особи.

Кому і на скільки підвищено пенсії?

У результаті проведеного перерахунку пенсії з урахуванням лише стажу підвищення пенсії відбулось у 8,5 тис. працюючих пенсіонерів, середній розмір підвищення пенсійної виплати становить 214,93 грн. Підвищення у результаті перерахунку з урахуванням стажу та заробітної плати отримають 2,3 тис. пенсіонерів, середній розмір підвищення пенсійної виплати становить 466,14 грн.

Термін отримання

При проведенні перерахунку працюючим пенсіонерам страховий стаж та заробітна плата враховуються за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі ‒ Реєстр застрахованих осіб). Враховуючи, що з 01 січня 2025 року запроваджено щомісячне подання звітності, необхідні для перерахунку дані про сплату роботодавцями єдиного соціального внеску та відповідно страховий стаж застрахованих осіб вже відобразились у Реєстрі застрахованих осіб. Тож підвищені розміри пенсій працюючі пенсіонери отримають у квітні 2025 року.

Антоніна ТОРШИНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області