Не згадали у заповіті: хто має право на спадщину незалежно від волі спадкодавця

Кожна людина має право розпоряджатися своїм майном та визначити, хто його успадкує. Для цього потрібно скласти заповіт. Однак деякі спадкоємці мають право на частку у спадщині, навіть якщо їх не згадано в заповіті. Хто та за яких умов має право на обов’язкову частку у спадщині — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Хто має право на обов’язкову частку у спадщині

Найближчі родичі спадкодавця:

малолітні/неповнолітні діти

непрацездатні повнолітні діти

непрацездатна вдова (вдівець)

непрацездатні батьки.

Для отримання спадщини необхідно звернутися до нотаріуса впродовж 6 місяців з дня відкриття спадщини.

Право на обов’язкову частку у спадщині не залежить від

наявності та змісту заповіту

спільного чи окремого проживання зі спадкодавцем

згоди інших спадкоємців.

Якщо інші спадкоємці заперечують проти видачі свідоцтва про право на спадщину на обов’язкову частку, то вони можуть звернутися з позовом до суду.

Який розмір обов’язкової частки у спадщині

Половина від того, що отримав би спадкоємець за законом.

Може бути зменшена судом, враховуючи відносини між спадкоємцями та спадкодавцем, наприклад:

нездійснення належного догляду

звинувачення спадкоємця у скоєнні злочину відносно спадкодавця

надання заздалегідь неправдивих свідчень тощо.

Де отримати юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи проконсультують як оформити спадщину, які документи для цього потрібні та як діяти, якщо спадкоємець за заповітом заперечує проти виділення обов’язкової частки.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни (інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу»). Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/