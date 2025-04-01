Заповіт з умовою: що це таке і що буде, якщо не виконати умови

У заповіті можна вказати не лише спадкоємців та майно, яке вони мають отримати, але й умови, за яких вони його успадкують. Крім того, заповідач може покласти певні обов’язки на спадкоємців. Які умови можна вказати та що буде, якщо вони не будуть виконані — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

У заповіті з умовою заповідач вказує умову, яку потрібно виконати для отримання спадщини. Це може бути умова, що має бути виконана до смерті спадкодавця або після.

Наприклад, батько може скласти заповіт, де написано, що його діти отримають спадщину, якщо за життя батька закінчать навчання, проживатимуть у певному місці, народять дитину тощо.

Або спадкоємець має організувати похорон заповідача у визначений спосіб, здійснити благодійні внески, розпорядитися певним чином речами спадкодавця тощо.

Умови та обов’язки не повинні суперечити закону або моральним засадам суспільства.

Якщо умова заповіту незрозуміла

Тоді спадкоємці самі можуть домовитися, як тлумачити заповіт. Якщо вони не дійшли згоди — звернутися до суду.

Чи можна отримати спадщину, не виконавши умови

Ні. Також не можна визнати умову недійсною на підставі, що людина не знала про неї, або якщо настання умови від неї не залежало.

Якщо спадкоємець не виконає умови

Заповідач може визначити іншого спадкоємця на випадок, якщо основний спадкоємець помре до відкриття спадщини, відмовиться від спадщини, буде усунений від спадкування.

Якщо іншого спадкоємця не буде визначено або умови не виконані — спадкування відбувається за законом.

Де отримати юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть як діяти у вашій ситуації.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни (інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу»). Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/