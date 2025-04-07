Літотрипсія для маленьких пацієнтів

Дорослі, які хворіють на сечокам’яну хворобу, вже багато років мають змогу уникнути хірургічного втручання, щоби позбутись камінчиків у нирках. Тепер така можливість є і у маленьких пацієнтів дитячої обласної лікарні. Від благодійного фонду «Янгол життя» та громадської організації «Фундація течія» Кіровоградська обласна дитяча лікарня отримала сучасний апарат для лікування сечокам’яної хвороби.

Ми зателефонували завідувачу хірургічного відділення Дмитру Швечкову з проханням розповісти про нове обладнання.

– Дмитре Андрійовичу, розкажіть, будь ласка, про цей апарат. Як саме він працює, адже є декілька методів літотрипсії?

– Це апарат для контактної літотрипсії – ми заходимо у січові шляхи через природні отвори, без жодного розрізу, під контролем оптичних приборів – або цистоскопа, або уретроскопа, діємо на камінці і таким чином руйнуємо їх. Потім їх залишки виводяться із сечею.

– Чому в дорослих з’являються камені в нирках, зрозуміло, адже майже в кожного в анамнезі цілий букет супутніх захворювань і багато шкідливих звичок. А чому діти хворіють на сечокам’яну хворобу?

– Це дуже правильне питання. Але наразі, на жаль, ми не маємо однозначної відповіді. Те, що ми реально бачимо, – це те, що за останні років десять сечокам’яна хвороба значно помолодшала. Імовірно, таки основне значення мають харчові звички – змінюється характер харчування, водне навантаження наших пацієнтів і людей взагалі, бо культура вживання рідини має велике значення. Якщо раніше у нас таких пацієнтів було 1-2 за рік, я маю на увазі важкі випадки, які потребували якихось хірургічних інтервенцій, то ми домовлялись з нашими колегами з обласної дорослої лікарні, і вони приймали наших діток, допомагали нам. Це була і екстракорпоральна ударна літотрипсія, і контактна. Наразі з цим новим обладнанням наші можливості розширились, і ми можемо самі в деяких випадках виконувати контактну літотрипсію, адже кількість хворих дітей збільшується однозначно.

– А чи задумувались ви про таке обладнання, коли через декілька невеличких проколів вводять інструменти безпосередньо в нирку, дроблять камінчики і видаляють?

– Це перкутанна літотрипсія, вона дуже сучасна, але для неї потрібні ще додаткові девайси. Той апарат, який ми отримали, також підходить для цього, але потрібно ще додатково рентгенівське та інше обладнання.

– Тобто, якщо попрацювати над збільшенням необхідного обладнання, можна буде і про перкутанну літотрипсію подумати? Можна сказати, що це апарат комбінованої дії?

– Так. Можна, мабуть, і так його охарактеризувати. Він дає нам змогу розвиватись в подальшому, йти до малоінвазивної хірургії.

– Скажіть, будь ласка, чи оплачує цю процедуру НСЗУ?

– Безумовно, усі хірургічні втручання в дитячій обласній лікарні оплачуються державою за Програмою медичних гарантій і безкоштовні для наших пацієнтів. Можливо, колись, коли обладнання буде зношуватись, потрібно буде придбати якісь розхідні матеріали. Але наразі ми забезпечені усім необхідним для виконання літотрипсії.

– Скільки у вас у відділенні зараз таких пацієнтів, які потребують літотрипсії?

– На щастя, зараз таких у нас немає. Але, якщо вивести приблизну статистику, то десь раз на місяць один – два такі пацієнти трапляються. Якщо брати за рік – то більше десятка.

– Чи мають інформацію урологи в лікарнях області про ваше нове обладнання? Адже багато наших земляків вважають, що треба їхати до Києва, Дніпра, ще кудись…

– Дітей до 18 років зі складними випадками до нас направляють. І комунікація між спеціалістами-урологами є.

– Скільки коштує такий апарат?

– Більше 300 тисяч гривень, і ми дуже вдячні за такий подарунок для лікування наших маленьких пацієнтів.