Спортивні стипендії – в десять разів більше

Нещодавно в провідних спортивних пабліках була оприлюднена інформація, що учасник Олімпійських ігор у Парижі 2024 року та чемпіон Європи 2025 року зі стрибків у висоту Олег Дорощук отримує від міської влади стипендію усього в 400 гривень. І після справедливої критики з цього приводу депутатський корпус Кропивницького за поданням управління молоді та спорту міської ради на нещодавній сесії збільшив стипендіальний спортивний фонд відразу в 10 разів.

Якщо раніше цей річний фонд складав 150 тисяч гривень, то тепер – 1 млн 500 тисяч гривень. Якщо раніше стипендії отримували лише представники олімпійських видів спорту, то з наступного місяця будуть відзначатися й успіхи спортсменів у неолімпійських видах. Також запроваджено гнучку систему розподілу виплат у залежності від результатів.

Як пояснив нам начальник міського управління молоді та спорту В’ячеслав Гурський, виплати протягом року матимуть можливість отримувати як досвідчені атлети, так і наші юні таланти, які проживають та тренуються в обласному центрі й досягають значних досягнень на міжнародній арені.

Розроблена спеціальна шкала нарахування стипендії від атлетів-олімпійців, призерів чемпіонатів Європи та світу серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків до чемпіонів України серед дорослих. Максимальна виплата передбачена за перемогу на Олімпійських іграх – 10 тисяч гривень щомісячно протягом року, а мінімальна – 1000 гривень чемпіонам України серед дорослих. Наставники спортсменів отримають 50 відсотків від суми свого учня. Тепер, починаючи з травня 2025 року, чемпіон Європи з легкої атлетики Олег Дорощук буде отримувати 5000 гривень щомісячно протягом року. Якщо Олег вдало виступить на чемпіонаті світу в Токіо, то ця сума збільшиться.

Ну й чудові шанси отримати підвищену стипендію в цьому році мають чемпіон світу серед військовослужбовців 2025 року зі спортивного скелелазіння у командному заліку, учасник Олімпіади в Парижі Ярослав Ткач, бронзова призерка чемпіонату Європи з кульової стрільби 2025 року Юлія Ісаченко, срібні призери чемпіонату України з боксу Бозорбой Матякубов та Юлія Філіппова, бронзові призерки чемпіонату України цього року зі стрільби Юлія Фоміна та Сабіна Табачук, а також атлети, які вже досягали успіхів на міжнародній арені, – неодноразовий чемпіон Європи та світу з гирьового спорту геннадій Тімофєєв, призерка чемпіонатів Європи та світу з пауерліфтингу Олександра Борщ, призер Кубку Європи з дзюдо Тарас Нельзєв, наші чудові тхеквондистки Анастасія Олійник та Наталія Конюх, їхній партнер по збірній України Єгор Бугаєнко, каратистки Єлизавета Галимська та Владислава Стукаленко, кропивницькі паралімпійки, чемпіонки світу та Європи з легкої атлетики Анастасія Мисник та Вік­торія Шпачинська, срібний призер Кубку світу з парастрільби Олексій Голодок, чемпіони та призери Дефлімпійських ігор, чемпіони та призери світових та європейських чемпіонатів з кульової стрільби серед спортсменів із вадами слуху Олександр Костик та Сергій Фомін. Сподіваємось, у цьому році запалають нові спортивні зірки, у яких з’явився додатковий стимул для прогресу на міжнародному та всеукраїнському рівні.