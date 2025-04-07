В зоні особливої уваги

Останнім часом у ЗМІ з’явилося багато повідомлень про запобігання працівниками українських спецслужб спробам активізації діяльності ворожої агентури – від ведення розвідувальної діяльності до підготовки терактів. За коментарем стосовно ситуації, що склалася в Кіровоградській області, редакція «УЦ» звернулася до речниці СБУ в регіоні Юлії Ткач.

– З початку поточного року СБУ в Кіровоградській області затримала 6 агентів фсб рф. Вони передавали ворогові координати важливих військових та енергетичних об’єктів, оборонних підприємств, військових шпиталів та місць дислокації підрозділів ППО та ТЦК на Кіровоградщині.

Один з них навіть працевлаштувався на оборонне підприємство з метою збору секретних матеріалів щодо номенклатури військової техніки західного виробництва, яка проходить ремонт та обслуговування на підприємстві.

Інший влаштувався робочим до військової частини, щоб зручніше було збирати інформацію щодо місць базування підрозділів ППО та вогневих мобільних груп у регіоні.

Три зловмисники намагалися організувати теракти та диверсії у Києві та Кропивницькому. На меті був підрив підприємства, а також теракти з багаточисельними жертвами серед правоохоронців та цивільного населення.

За матеріалами Управління трьох фігурантів засуджено:

– мешканку Олександрії – до 6 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 114-1 ККУ за підпал службового пікапа Національної гвардії на замовлення російських спецслужб;

– двох мешканців Кропивницького – до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду (ч.2 ст. 111 ККУ).

Зазвичай російські спецслужби шукають своїх агентів серед тих, кому потрібні «легкі гроші», тому нерідко вербують дітей. Зокрема, куратори обіцяють підліткам «легкі гроші за нескладну роботу»: забрати пакунок в одному місці та віднести в інше. Але замість обіцяної оплати ворожі спецслужби дистанційно підривають вибухівку разом з «кур’єром», прибираючи свідків і замітаючи сліди.

Саме так розвивалися події:

– в Івано-Франківську – один підліток загинув, інший залишився без ніг після того, як ворог підірвав «пакунок»;

– на Харківщині – фсб використала 15-річного хлопця як смертника.

Серед затриманих на Кіровоградщині 5 неповнолітніх, які за завданням ворога намагалися підпалити військові авто, електропідстанцію та навіть бойовий гелікоптер. Наразі всім їм повідомлені підозри у вчиненні диверсій та терактів і справи передані до суду.

Тому СБУ закликає батьків та педагогів постійно проводити роз’яснювальні бесіди з дітьми. Пояснювати їм загрози і наслідки їхньої співпраці з ворожими спецслужбами.

Наразі в СБУ діє програма «“Спали” ФСБшника» для протидії вербуванню молоді спецслужбами рф. Для цього діє спеціальний чатбот у Telegram, куди можна звернутися та повідомити інформацію про вербування.