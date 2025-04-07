Трактори Spike. Виготовлено в Кропивницькому

Кропивницька компанія «АгроКар» налагодила випуск тракторів, у планах – виготовляти понад тисячу машин щороку. Начальник ОВА Андрій Райкович назвав це історичною подією.

Компанія «АгроКар» діє з 2009 року. Усе починалося з вагончика, де продавалися деталі для сільгосптехніки. Наполеглива праця дала результати: уже тривалий час компанія пропонує широкий асортимент сільгосптехніки (сівалки, культиватори, розпушувачі, обприскувачі, борони, посівні комплекси визнаних у світі виробників – John Deere, Wil Rich, Case, DMI, Great Plains, Kinze, Kraus) та компонентів до неї. Ще одна сфера, в якій успішно працює «АгроКар», – ремонт сільгосптехніки, обсяги – близько тисячі агрегатів на рік.

– Маємо півтори тисячі клієнтів по всій країні. Від одноосібників і невеликих фермерів – до монстрів, які обробляють по 50 тисяч гектарів і більше. Є клієнти, якими особливо пишаємося. Наприклад, Олександр Усик, який має господарство в Новоукраїнському районі, ось його портрет з автографом, – розповів керівник компанії Андрій Теплюк, приймаючи нещодавно представників обласної влади на чолі з Андрієм Райковичем та журналістів, щоб показати їм перші результати на новому напрямку роботи – складання тракторів.

За словами Андрія Теплюка, ідея складати трактори самим в компанії «АгроКар» виникла під час відвідин її представниками Китаю, куди вони поїхали, щоб вивчити тамтешній ринок такої техніки з метою її імпорту в Україну. Ознайомившись з пропозиціями китайців, які навчилися складати трактори з агрегатів, виготовлених різними виробниками, керівництво компанії «АгроКар» дійшло висновку, що постачати таку техніку українським фермерам було б безвідповідально, оскільки не всі її компоненти – належної якості. Трактор у Китаї таки купили. І вирішили складати подібні, максимально використовуючи компоненти від українських виробників, за якість яких можна поручитися.

Так підприємство «АгроКар» налагодило співпрацю з «Гідросилою», яка спеціалізується на розробці і випуску гідроприводів, зокрема й для сільгосптехніки. У тракторах, які складаються в компанії «АгроКар», застосовуються гідророзподілювачі від «Гідросили». Використовуються й інші компоненти, виготовлені в Україні, – блоки радіаторів, паливні баки та різні ущільнювачі і не тільки.

– Від сорока до 52 відсотків деталей – українського виробництва, залежно від моделі трактора. Хочемо в Кропивницькому виготовляти кабіни, є спільні проєкти з бердичівською компанією, яка випускає скло. Спільно з іншою українською компанією розробили автопілот. Джгути дротів робимо самі, за винятком тих, які для двигуна, – розповів Андрій Теплюк.

– Молодці, це хороша ідея, – висловився Андрій Райкович про співпрацю компанії «АгроКар» з українськими виробниками. – Не завжди є в продажу запчастини до імпортної техніки. А фермеру не можна чекати, поки прибуде сальник з Китаю.

Гості побували у цеху, де складаються трактори, сівалки, культиватори. Поки що тут обходяться без конвеєра. Його запустять в іншому цеху, вже майже готовому. Незабаром компанія матиме власний апарат з лазерного різання металу – завдяки державному гранту. Завдяки іншому гранту, від міської ради, «АгроКар» має сонячну електростанцію.

– Наш план на нинішній рік – сімдесят тракторів потужністю від 60 до 105 кінських сил. Сім уже складено. З конвеєром збиратимемо по 250 машин на рік, а в планах – понад тисячу, – запевнив Андрій Теплюк.

Розповів керівник компанії й про сфери застосування цієї техніки. Це не тільки в сільське господарство, а й в лісове та житлово-комунальне.

Розповідаючи про кадрову політику, Андрій Теплюк зауважив, що компанія зацікавлена у співпраці з Центральноукраїнським національним технічним університетом, який готує інженерів. До речі, Теплюк теж закінчив цей виш, спеціальність – інженер-конструктор. Але, за його словами, успішними ремонтниками та складальниками сільгосптехніки стають і вчорашні, наприклад, бухгалтери.

Також керівник компанії розповів про співпрацю із Державною службою зайнятості, згідно з якою на підприємстві впроваджено програму «Посада для героя».

– Багато наших хлопців воюють. Є такі, хто повернувся. Познайомтеся: наш сервісний інженер, чудовий спеціаліст, учасник війни.

– Це надзвичайно важлива, історична подія, – сказав Андрій Райкович про освоєння компанією «АгроКар» нового напрямку – складання самохідної сільськогосподарської техніки. Начальник ОВА пообіцяв сприяння з боку влади в релізації амбітних планів компанії.

Віктор Іваненко, «УЦ».