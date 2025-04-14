«Мені незвично у невійськовому житті»

Про нагородження Золотими хрестами двох земляків повідомила нещодавно Гайворонська міська рада. Це – 28-річний Микита Вовк із села Солгутового та 26-річний гайворонець Євген на псевдо Француз.

Кореспондент «УЦ» зателефонував обом, але зв’язатися вдалося тільки з Французом. Він саме перебував у Гайвороні.

Найперше запитання до Євгена:

– Чому називаєтеся Французом?

– У сімнадцятому-дев’ятнадцятому роках я проходив строкову військову службу. Точніше, воював. Французом мене назвав один письменник, який теж воював у складі нашої бригади.

– На сайті Гайворонської міської ради пишуть, що ви повернулися із-за кордону в перші дні великої війни.

– Так. У Польщі працював на меблевій фабриці. Добре платили, я був задоволений. 24 лютого 2022 року прокинувся, як звичайно, о четвертій, щоб збиратися на роботу. Відкрив Інтернет і дізнався про повномасштабний російський наступ. Одразу вирішив їхати в Україну. Забрав розрахунок на роботі і – додому.

– Багато з України їхало, а ви – в Україну.

– Так. До кордону польські волонтери допомогли дістатися. В Україні – проблема: автобуси не їздять, нема чим добиратися. Двоє діб у дорозі. Приїхав додому. Звернувся у військкомат, там – черги. Мобілізували.

– Була якась підготовка чи як учасника АТО відразу на фронт відправили?

– Відразу на фронт.

– За яких обставин ви дізналися, що головнокомандувач Сирський нагородив Золотим хрестом?

– Це було нинішнього року, після чергової успішної операції. Зателефонував командир, сказав, щоб я одягнув парадну форму і прибув у штаб. У штабі заступник командира бригади вручив мені Золотий хрест.

– Нагороди мають для вас значення?

– Мають. Це підтвердження твого професіоналізму. Свідчення того, що твоя робота цінується.

– Чого вам не вистачає на війні?

– Всього вистачає, крім родинного тепла.

– Ви одружений?

– Одружений. Другого квітня у нас з Аліною народилася дитина, хлопчик. Назвали Артемом. Мені дали відпустку, десять діб. І моя мама дуже рада, що приїхав у відпустку.

– Як проводите відпустку?

– П’ятдесят відсотків часу займають службові питання. Хлопці постійно телефонують: а що, а як, а куди?

– А як вам Гайворон теперішній?

– Мені незвично у невійськовому житті. У тилу в людей інші погляди на все це. По всій країні так. Недавно на навчаннях був в інших містах, великих. Машини не зупиняються під час хвилини мовчання.

Про Микиту Вовка на сайті Гайворонської міської ради повідомляється, що він став професійним військовим під час великої війни – у січні 2023 року уклав контракт з армією. З лютого по березень 2023 року проходив навчання у Великій Британії, вивчився на бойового медика, відзначений командуванням за вмілість та дисципліну. З червня 2023 року воював на Донеччині старшим навідником БМ-21 «Град» у складі 38-ї окремої бригади морської піхоти. З жовтня того ж року воює на Херсонщині, зовнішнім пілотом FPV-дрона.