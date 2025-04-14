З автоматом проти «Молнии»

З АК-74 збив ворожу «Молнию-2» боєць Кіровоградського обласного територіального загону Української добровольчої армії Олександр Мацола, який нині виконує бойові завдання разом з 28-ю ОМБр. Цю інформацію нещодавно опубліковано на сторінці підрозділу у Facebook. За деталями «УЦ» звернулася до кропивничанина Ігоря Козуба, який командує згаданим загоном. Розмова відбулася телефоном, оскільки Козуб з побратимами нині – на Донеччині, воюють на торецькому й покровському напрямках.

– Розумний, відповідальний, безстрашний. Талановитий пілот БПЛА, – каже про Робіна (військове псевдо Мацоли) капітан Козуб. – Він зі Львівщини. У нашому загоні воюють хлопці з різних областей України. Є й румун, одружений з українкою, чудово володіє українською мовою.

Далі – про ворожі безпілотники «Молния», одного з яких знешкодив Робін.

– Бувають одно- й двомоторні. «Молния» – з одним двигуном, «Молния-2» – з двома. Летять на відстань до сорока кілометрів, залежно від ваги боєприпасу. «Молнии» споряджають різними боєприпасами вагою до десяти кілограмів – фугасами, мінами, гранатами. Буває, чіпляють до вибухівки вражаючі елементи – гайки, болти, шматки дроту, кульки з підшипників, автоматні патрони. «Молния» – проста й ефективна зброя. З автомата її не так просто збити. Зазвичай збивають засобами ППО.

Про те, як це вдалося підлеглому, капітан Козуб знає в деталях:

– Оглядаючи місцевість, Робін помітив у повітрі ворожий безпілотник, який знизив висоту польоту – наближався до цілі. Робін припустив, що ціль – наш опорний пункт, де розташовуються оператори БПЛА, і відкрив вогонь з автомата Калашникова. Безпілотник упав. Наближатися до нього не можна було через загрозу вибуху. Я купив двадцятиметрову мотузку й «кігті» на кшталт рибальського трійника. З допомогою їх Робін перетягнув збитий безпілотник в місце, де можна його оглянути. Виявилося, це – «Молния-2», споряджена кумулятивною гранатою. Призначення таких гранат – виводити з ладу бронетехніку. Отже, ворог запустив цей безпілотник по нашій бронетехніці. Робін реально врятував танк або БМП.

– Це геройський вчинок, – наголошує Ігор Козуб. – Робін не сховався, побачивши ворожий БПЛА, а відкрив по ньому вогонь, ризикуючи постраждати від вибуху.