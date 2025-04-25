Кропивничани можуть пройти безкоштовні курси із вивчення правил дорожнього руху — деталі

Кропивничани можуть безкоштовно підготуватися до складання теоретичного іспиту з правил дорожнього руху — просто зі смартфона. У місті запустили новий набір на онлайн-курс із ПДР, який допоможе опанувати всю необхідну теорію без витрат на автошколу.

Навчання проходитиме у форматі щотижневих занять. Програма охоплює правила дорожнього руху, основи безпеки, експлуатацію транспорту та домедичну допомогу. Після завершення курсу слухачі зможуть самостійно зареєструватися на складання іспиту в сервісному центрі МВС.

Про це розповіли організатори — освітньо-культурний Гончаренко центр.

За словами директорки онлайн-платформи мережі Вікторії Захарової, програма курсу включатиме саме теорію — різні аспекти правил дорожнього руху, експлуатації транспортних засобів, основ безпеки та надання домедичної допомоги. Цей курс повністю замінить навчання в автошколах, а правил дорожнього руху навчають викладачі з багаторічним досвідом.

«Це — майже автошкола, тільки у смартфоні. Онлайн-формат дозволяє навчатися з будь-якого місця в Україні чи за її межами. Ми вже майже два роки проводимо ці курси, і вони стали одними з найпопулярніших на платформі», — розповідає Вікторія Захарова, керівниця онлайн-платформи Гончаренко центру.

Курс передбачає менторську підтримку, доступ до тренувальних тестів та практичних матеріалів. Викладають досвідчені фахівці, які вже підготували сотні студентів до успішного складання іспиту.

Участь у курсі абсолютно безкоштовна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. Після завершення навчання учасники зможуть самостійно зареєструватися на складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Важлива складова проєкту – платформа Гончаренко Центр. Онлайн, що пропонує безкоштовні уроки іноземних мов для всіх охочих.