«Місто потребує більше екскурсоводів»

В лютому цього року було оголошено набір до школи кропивницьких гідів. Заняття стартували 20 березня, проводилися офлайн у туристично-інформаційному центрі для 16-ти учасників, відібраних серед 42-х кандидатів. До фінального етапу дійшли 14 слухачів. Минулого тижня відбулося заключне практичне заняття.

За інформацією управління культури та туризму Кропивницької міської ради, у школі гідів для слухачів проводилися лекції про особливості екскурсійної справи, бесіди про туристичні ресурси міста Кропивницького та їхній потенціал. Відбувалися зустрічі з відомими місцевими особистостями, які ділилися власним досвідом в сфері туризму та брендування.

Проєкт реалізується управлінням культури і туризму Кропивницької міської ради спільно з Регіональним центром підвищення кваліфікації Кіровоградської області. Школа гідів є частиною Програми розвитку туристичної галузі міста на 2022–2025 роки. Серед учасників школи – педагоги, студенти, працівники сфери торгівлі та обслуговування населення, а також представник державної служби.

Заключне заняття проходило у форматі повноцінної екскурсії: маршрут було попередньо поділено на об’єкти, і кожен з майбутніх гідів представляв свою локацію. До маршруту увійшли знакові місця міста: поштово-телеграфна контора (Головпоштамт), Кропивницька міська рада та площа перед нею, торговельний дім Мензона (ТЦ «Дзеркальний»); велика хоральна синагога, будинок Мейтуса (Музична школа №1 ім.Г.Нейгауза); водолікарня Гольденберга; будинок купця Барського (Центральноукраїнський обласний краєзнавчий музей), площа Героїв Майдану (Міська управа та будівля колишнього Нацбанку), міжнародний кредитний банк (ресторан «Прага»); будинок Долинських (Бібліотека ім. Є.Маланюка); пам’ятник першому трамваю; театр «Ілюзіон» (вул. Театральна, 7); обласний музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького.

– Маршрут було поділено на об’єкти, і кожен гід відповідав за свій. Окрім цього, учасники розробляли власні авторські екскурсії на обрану тему. Деякі заняття мали практичний характер, а свої авторські маршрути учасники зможуть випробувати вже протягом туристичного сезону, – зазначила Ірина Салова, завідувачка сектору туризму управління культури і туризму міської ради. За результатами навчання випускникам буде вручено відповідні сертифікати та іменні бейджі.

Добра справа, корисна. Чи продовжить роботу школа гідів, залежить від рішення міської влади. А наскільки наше невеличке місто з великою історією потребує нових, «свіжих» гідів? Ми запитали Олену Класову, головну зберігачку фондів Кропивницького музею музичної культури імені Кароля Шимановського, лауреатку обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова.

– Місто потребує більше екскурсоводів, коли починається сезон цвітіння тюльпанів у дендропарку. Люди з інших міст їдуть не лише пофотографуватися на фоні квітів, а й пройтися вулицями міста, послухати його історію, – зазначила краєзнавиця. – У громадській організації «Екскурс-інформ», до якої і я належу, є 15 кваліфікованих, досвідчених гідів. І в сезон потрібно більше. Але добре підготовлених. Школа кропивницьких гідів, ініційована міської владою, гарна справа. Було б дуже добре, щоб випускний екзамен у них приймали фахівці, ті, хто багато років вивчає історію міста, вміє професійно і цікаво донести її іншим. А про наше місто є що розповідати.