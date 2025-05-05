Мобільний проєкт «ЯМаріуполь. Поруч з тобою» стартує в Олександрії

Вже наступного тижня у місті Олександрія Кіровоградської області

розпочне роботу мобільна команда проєкту «ЯМаріуполь. Поруч з тобою».

Ініціатива створена для підтримки та соціальної адаптації вимушених

переселенців із Маріуполя та Маріупольської міської територіальної

громади, які через війну були змушені залишити рідне місто.

Четвер, 8 травня | 11:00 – 16:00

м. Олександрія, вул. Поштова, 9 (на базі Центру допомоги Олександрія)

Деталі можна уточнити за телефоном: *0508199112*

До складу мобільної групи увійдуть фахівці різного профілю:

Керівник центру

Адміністратор ЦНАП

Помічник ветерана

Адміністратор центру

Куратор культурних проєктів

Психолог

Медична сестра

Маріупольці зможуть отримати гуманітарну допомогу, консультації щодо

соціальних послуг, оформлення документів, медичної допомоги,

психологічної підтримки, а також подати заявку на: оздоровлення у

центрах «ЯМаріуполь. Родина» (у містах Вінниця, Моршин, Трускавець) та в

дитячому таборі «Артек»; отримання соціального житла.

*Умови першої реєстрації:*

Для отримання допомоги потрібно мати реєстрацію у місті Маріуполь або на

території Маріупольської міської територіальної громади. Також

обов’язково надати такі документи: паспорт, реєстраційний номер

облікової картки платника податків (РНОКПП), довідку ВПО, документи, що

підтверджують право на пільги (за наявності).