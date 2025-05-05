Мобільний проєкт «ЯМаріуполь. Поруч з тобою» стартує в Олександрії

Вже наступного тижня у місті Олександрія Кіровоградської області
розпочне роботу мобільна команда проєкту «ЯМаріуполь. Поруч з тобою».
Ініціатива створена для підтримки та соціальної адаптації вимушених
переселенців із Маріуполя та Маріупольської міської територіальної
громади, які через війну були змушені залишити рідне місто.
Четвер, 8 травня | 11:00 – 16:00
м. Олександрія, вул. Поштова, 9 (на базі Центру допомоги Олександрія)
Деталі можна уточнити за телефоном: *0508199112*
До складу мобільної групи увійдуть фахівці різного профілю:
Керівник центру
Адміністратор ЦНАП
Помічник ветерана
Адміністратор центру
Куратор культурних проєктів
Психолог
Медична сестра
Маріупольці зможуть отримати гуманітарну допомогу, консультації щодо
соціальних послуг, оформлення документів, медичної допомоги,
психологічної підтримки, а також подати заявку на: оздоровлення у
центрах «ЯМаріуполь. Родина» (у містах Вінниця, Моршин, Трускавець) та в
дитячому таборі «Артек»; отримання соціального житла.
*Умови першої реєстрації:*
Для отримання допомоги потрібно мати реєстрацію у місті Маріуполь або на
території Маріупольської міської територіальної громади. Також
обов’язково надати такі документи: паспорт, реєстраційний номер
облікової картки платника податків (РНОКПП), довідку ВПО, документи, що
підтверджують право на пільги (за наявності).
Гранати на пам’ять