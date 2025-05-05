Як військовим зареєструвати гуманітарне авто? Покроковий гайд від юристів

Волонтерська допомога на фронті нерідко включає передачу автівок, необхідних для евакуацій, перевезення вантажів і виконання бойових завдань. Донедавна такі авто могли реєструвати лише на юридичні особи. Тепер же військові можуть ставити транспорт, визнаний гуманітарною допомогою, на тимчасовий облік особисто. Як це зробити — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

З жовтня 2024 року діє постанова Кабінету Міністрів №1235, яка дозволяє реєструвати гуманітарні автомобілі безпосередньо на військовослужбовців. Це означає, що авто, ввезене з-за кордону волонтерами або гуманітарними фондами, може бути передане конкретному військовому — для особистого користування під час служби.

Яке авто можна зареєструвати?

Авто має бути:

ввезене з-за кордону як гуманітарна допомога;

задеклароване відповідно до Постанови КМУ №953 від 5 вересня 2023 року;

передане військовослужбовцю через акт прийому-передачі, затверджений формою з Постанови КМУ №584.

Такі авто отримують тимчасовий державний облік — він дійсний протягом воєнного стану.

Алгоритм дій для військовослужбовця

Щоб поставити гуманітарне авто на тимчасовий облік, військовий має звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС з таким пакетом документів:

Заява військовослужбовця;

Документ, що посвідчує особу;

Довідка з військової частини (або інший документ, що підтверджує проходження служби);

Акт приймання-передачі транспортного засобу, оформлений відповідно до Постанови №584;

Електронна декларація про перелік товарів, визнаних гуманітарною допомогою (відповідно до Постанови №953);

Іноземне свідоцтво про реєстрацію авто.

«Після подання всіх необхідних документів сервісний центр МВС видає тимчасовий реєстраційний талон і присвоює номерні знаки. У акті прийому-передачі можна вказати до п’яти військовослужбовців, які матимуть право керувати цим автомобілем», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Після завершення або скасування воєнного стану — протягом 3 місяців — гуманітарні автомобілі мають пройти відомчу реєстрацію в органах сектору безпеки й оборони. Якщо цього не зробити, тимчасовий облік буде скасовано, а транспорт вважатиметься необлікованим.

Якщо авто знищене або не підлягає ремонту — його можна вибракувати, звернувшись до сервісного центру МВС.

За потреби отримати юридичну консультацію військовослужбовці можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.