Ми чомусь стали соромитися 9 травня – дня, коли протягом багатьох десятиліть святкували День Перемоги. Та й саму перемогу у Другій світовій війні ми без опору віддали росіянам та союзникам. Вони, кожен на себе, перетягують ковдру, доводячи свою рішучу роль в кінці війни. А українців наче не було. Вийдеш 9 травня до пам’ятника чи братської могили – маєш шанс почути, що ти сепаратист.

«УЦ» колись публікувала спогади про 9 травня 1945 року. Нам розповідали і колишні солдати, і ті, хто був в тилу, в окупації, що вони відчули, коли дізналися про жадану перемогу. Спогади були щемливими. Сьогодні майже нема кого розпитати. Тим не менше, то була наша перемога.

Про війну 1941-1945 років також вже нема кому розповісти. Але залишилися документи, фотографії, листи тих часів, які є яскравими свідками жахіття, що приніс окупант.

В колекції Юрія Тютюшкіна окремо зібрано все, що стосується Другої світової. Там поштові листівки та картки, фотографії, трикутники. Юрій Володимирович надав «УЦ» можливість подивитися зібране ним і поділитися з читачами. Наводимо кілька цитат із солдатських трикутників, на які чекали рідні щодня протягом чотирьох років.

«27.08.44. Привет с фронта! Здравствуй, дорогая мама! Спешу тебе сообщить, что я жив и здоров. Нахожусь на фронте. Желаю тебе здоровья и жизни счастливой в нашем родном городе Кировограде.

Пока у нас на фронте затишье и, как говорится, бои местного значения. Здесь, мама, уже немного нам километров осталось к границам старой Германии. И близится час, когда наши люди, которые остались в живых, вернутся в свои родные места.

Жизнь моя протекает в нормальных условиях. Правда, скучаю по родному дому, и сейчас хотелось бы повидать родной город наш, знакомых и родственников.

Мама, когда прочитаешь мое письмо и будешь писать ответ, узнай о жизни, ты должна ее знать, Тамары Гармурар. Передай ей мой фронтовой привет и хорошие пожелания в ее молодой жизни.

Вот сейчас я, мама, сижу в землянке и вспоминаю о родном доме. А в каких-то 500 м сидит проклятый фриц. Знаешь, мама, теперь я часто вспоминаю отца и при первом удобном моменте мщу за него».

«14.09.44. Здравствуй, дорогая мама! Шлю свой пламенный привет и наилучшие пожелания с 1-го Украинского фронта. Дорогая мама, я жив и здоров, чего и тебе желаю. Сейчас я нахожусь на фронте и, видишь ли, написал бы больше, но мало времени.

Мама, ты только не волнуйся за меня. Судьба свое напишет на моей жизни. Только не падай духом, я вернусь домой, когда последний немец будет изгнан с нашей земли. Целую крепко тебя, дорогая мама. Твой сын Аркадий».

«Сейчас я далеко от тебя, но все время думаю о тебе. С друзьями я расстался, разослали нас в разные концы. Сейчас вечер, и знаешь, есть такая песня: темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

Дорогая мама, пиши почаще письма. У меня возможности писать не много. Скажу коротко: работаю в минометной батарее за Вислой. Как посмотришь на карту, так и узнаешь, где я. До свидания, моя дорогая мама! Передаю свой фронтовой привет и целую тебя крепко. Твой сын Аркадий».

До чого ж це все нагадує сьогодення! Перемоги нашій країні! Чергової.