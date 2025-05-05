Великі сподівання Кіровоградщини

Головною подією минулого тижня стало підписання у Вашингтоні угоди між Україною та США про корисні копалини, яку у Білому домі назвали «першим у своєму роді історичним партнерством».

Фактично документ має назву Угода про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна. Його підписали міністр фінансів США Скотт Бессент та міністр економіки України Юлія Свириденко.

Через тверду позицію України договір вийшов досить рівноправним. На своїй сторінці у Фейсбуці Юлія Свириденко відзначила ключові позиції цього документа:

– Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати.

– Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50.

– Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями – вони і далі належатимуть Україні.

– Жодних боргів. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.

– Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до фонду.

– США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології.

Свириденко окремо зазначила, що, згідно з угодою, США робитимуть внесок у фонд. Вони можуть це робити або грошима, або новою допомогою – наприклад, системами ППО для України.

Логічно, що слідом за першими емоціями від підписання довгоочікуваної угоди виникло запитання: що принесе реалізація цього історичного документа Кіровоградській області? І тут нам пощастило щонайменше двічі.

По-перше, саме цими днями у Вашингтоні перебував у службовому відрядженні Андрій Бродський, генеральний директор гірничодобувної компанії «Велта», що веде видобуток і переробку титановмісного ільменіту в Новомиргородському районі нашої області. А по-друге, дзвінок застав Андрія Вікторовича в зоні очікування вильоту, і можливість поговорити була.

Перш за все, Андрій Бродський відзначив колосальну роботу, проведену при підготовці угоди командою Юлії Свириденко. Нечасто наші бізнесмени хвалять топ-чиновників, але цей випадок виявився винятком.

Далі про головне. За словами Бродського, основними партнерами американців стануть три наші області – Дніпропетровська, Житомирська та Кіровоградська. Саме тут розташовані найперспективніші родовища корисних копалин.

Ще одним найважливішим елементом угоди, на думку Андрія Вікторовича, є участь у ній відомої американської державної компанії DFC, яка не лише залучатиме інвесторів, а й візьме на себе страхування їхніх ризиків. Це саме те, що в усьому світі називається створенням інвестиційного клімату.

У Кіровоградській області зусилля Інвестиційного фонду відбудови США-Україна будуть спрямовані на розвиток титановмісних і графітових родовищ.

Зазначу, що це ще не всі позитивні новини, які стосуються майбутнього нашої області. Але про них Андрій Бродський пообіцяв повідомити особисто найближчим часом.