Квітучий сад чи місто варварів?

Мабуть, кропивничани помітили, що останнім часом у місті почали з’являтись нові насадження молодих дерев, кущів, оновились квіти на клумбах. Та чи стане наше місто зеленим і квітучим садом?

Тижні зо три тому висаджено клени сорту Royal Red вздовж вулиці Євгена Чикаленка за Програмою створення і використання зелених насаджень, прийнятою Кропивницькою міською радою. Також одним із ключових об’єктів стала Лісопаркова, де вже висаджено 780 одиниць сосни кримської, чорної та білокорої, ялини звичайної, модрини. Також продовжується благоустрій Гаю десантників.

Центральна частина міста теж не забута, днями у скверику з пам’ятником першому трамваю разом працювали працівники КП «Єлізавета» та КП «Благоустрій». Були замінені липи й акації, які хворіли та стали аварійними. Замість них висадили магнолії, робінії та гінкго білоба – загалом заплановано висадити 20 дерев, а також декоративні кущі барбарису та ялівця.

Ми поспілкувались із головною агрономкою «Благоустрою» Альоною Вороною. Вона розповіла, що цьогоріч на клумби міста планують висадити майже 30 тисяч різних квітів. Розсаду замовляють в оранжереях України замість вирощувати самим – таким чином виходить хороша економія. Висадили бегонії, каланхое і петунії у сквері Героїв Чорнобиля, на площі біля міської ради, Театральній площі, біля Прозорого офісу, на Фортечних Валах. Рослини підбирають такі, що витримують умови нашого клімату.

Дехто з містян дивується, що не висаджують багаторічні рослини, а кожного року садять нові. Альона Михайлівна майже зі сльозами розповідала, що у нашому місті живуть дивні люди: обурюються, що квітів мало, і в той самий час крадуть щойно висаджені рослини – і однорічні, і тим більше багаторічні. Подивіться на лаванду на вході в Ковалівський парк – багатьох рослин вже нема.

– Навіть на площі перед міськ­радою та перед облдержадміністрацією, де мають бути камери, ніщо не зупиняє. Мало того, що люди крадуть, ще й безхатні собаки допомагають. Висадили петунії, а зранку їду – а на клумбі величезний собака лежить. Витоптав 1,5 м2. Також собаки постійно псують квітники нижче «Ацинуса». На площі Героїв Майдану хочу зробити красу, але заважають стаї голубів, які не дають рослинам прожити хоч день-два, усе викльовують. Накривали сітками, але це псує зовнішній вигляд клумб.

Але головні вандали в місті – люди, каже пані Альона. Вкрадено 12 туй з кола біля аеропорту, за якими допомагали доглядати діти. На колі біля будівельного коледжу висадили 500 кущів троянд з міста Покровська, які з зони бойових дій по містах України передали, так би мовити, на зберігання, щоб повернути після Перемоги. Кущів 300 вже нема.

На моє питання, чому в тій же Олександрії ніхто не нищить квіти, вона розповіла, що навмисне поїхала туди подивитись. «Там майже на кожному перехресті стоїть дядько у формі, скрізь камери. Тому й не крадуть. А в нас крадуть навіть під камерами!» – каже пані Альона. Навіть червоні сливи, висаджені на Героїв України на честь загинувших на війні захисників, не оминули, у когось піднялася рука на святе… У сквері біля «МакДональдсу» хотіли вже фонтан включити – не можуть, бо кран разом с частиною труби прямо з землі вирвали…