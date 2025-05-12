Зустріч з нікельхарпою

Всеукраїнський фестиваль камерної та симфонічної музики «Травневі музичні зустрічі», вже 28-й, відкрився на день пізніше анонсованої дати, відкритися вчасно завадила тривала повітряна тривога. Тим бажанішим був концерт, який культурно приголомшив глядача Кіровоградської обласної філармонії.

Зазвичай чиновники на таких заходах обходяться черговими, казенними промовами. Чого не скажеш про заступницю начальника ОВА Катерину Колтунову, яка, вітаючи відкриття фестивалю, знайшла щирі, правильні слова: «Двадцять восьмий раз на цій сцені збираються неймовірні музиканти з усіх куточків України і прославляють культуру, наш витончений, високого рівня культурний смак, смак до музики і смак до життя».

Музичною перлиною організатори фестивалю назвали виступ нашої землячки Олени Єременко, яка нині живе у Польщі. Народилася в сім’ї знаних на Кіровоградщині музикантів Наталії Хілобокової та Геннадія Єременка. Закінчила Кіровоградське музичне училище з відзнакою, Львівську державну музичну академію. Ще під час навчання в учбових закладах почала пробувати себе в різних стилях музики. У 2007 році брала участь в міжнародному шведсько-українському проєкті SWIЖЕ, фінансованому Шведським Інститутом. У 2008 році отримала стипендію Шведського Інституту і навчалася в класі народного шведського скрипаля Каллє Альмлофа. Співпрацює з багатьма гуртами Польщі, Бельгії, Швеції, Австрії та інших країн. Олена – член міжнародної спілки нікельхарпістів та проводить майстер-класи гри на нікельхарпі.

Нікельхарпа – рідкісний старовинний інструмент зі скандинавським корінням – полонила глядача. Який чарівний, багатий звук! Олена розповіла, що інструмент походить із середини XVII століття. Нікельхарпа, на якій грає Олена, сопрано, тіло її зроблено в Швеції, а клавіатура у Франції на замовлення самої нікельхарпістки. Складний інструмент. На кожну його струну передбачений ряд клавіш. Чотири струни – чотири ряди клавіш. Олена пояснила, чому нікельхарпа звучить так, «ніби всередині вбудований костел». Тому що є ще дванадцять струн, які резонують. Словом, описати це неможливо, нікельхарпу треба чути.

Олена грала сольно, дуетом зі Світланою Концедаловою та клавесином, а також з оркестром камерної музики «Концертіно» під керівництвом заслуженої діячки мистецтв Наталії Хілобокової. Звучала шведська та фінська музика. По обличчях наших музикантів було видно, що їм це подобається. По оплесках та «браво» було видно, що подобається глядачам.

Концерт відбувся 8 травня, в День пам’яті та перемоги над нацизмом. Символічним був виступ військового Максима Мануйлова, якого після поранення на Донеччині перевели до військової частини у Кіровоградській області. Максим родом з Миколаївщини, працював сімейним лікарем. В 2015-2016 роках був добровольцем Нацгвардії, учасником ООС. З 25 лютого 2022 року служив стрілком-санітаром 80-ї десантно-штурмової бригади. Заспівав у супроводі оркестру камерної музики «Концертіно». Потужно співав, справжньо, до сліз. Зал аплодував митцю-захиснику стоячи.

Щойно прозвучав фінальний твір, було оголошено повітряну тривогу. Музика творить дива. Фестиваль «Травневі музичні зустрічі» триватиме протягом місяця. Не відмовте собі у насолоді.