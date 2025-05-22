Які відпустки мають військові у 2025 і як їх отримати? Пояснюють юристи

Повномасштабна війна триває вже четвертий рік. Виснажливі умови служби на передовій та в тилу потребують регулярного відновлення сил. Українські військовослужбовці можуть отримати кілька видів відпусток — основну щорічну, за сімейними обставинами, для лікування, після полону, за знищену техніку, а також для догляду за дитиною. Про види та тривалість відпусток, а також особливості їхнього отримання розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Які бувають відпустки у військових?

Види відпусток визначені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Основна щорічна відпустка

Кожен військовослужбовець має право на 30 календарних днів основної відпустки на рік. Ця відпустка може надаватися частинами, але при цьому не менше 15 днів має становити її безперервна частина.

«Однак у відпустку можуть піти не більше 30% особового складу відповідної категорії підрозділу одночасно. Таке обмеження запроваджене для збереження боєздатності підрозділів, особливо у прифронтових районах», — коментує директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Відпустка за сімейними обставинами

У разі нагальної потреби військовослужбовець може подати рапорт на до 10 днів відпустки зі збереженням грошового забезпечення. Причини потрібно вказати у рапорті, а також — за можливості — додати підтвердні документи.

Відпустка на лікування

Військово-лікарська комісія (ВЛК) може надати відпустку для лікування у зв’язку з хворобою або пораненням. Її термін визначається лікарями, але не може перевищувати 12 місяців. Протягом цього періоду військовослужбовець отримує грошове забезпечення. У випадку важких поранень передбачена додаткова грошова виплата — 100 000 грн.

Відпустка після полону

Якщо військовий повернувся з полону і вирішив продовжити службу, йому надається 90-денна відпустка зі збереженням грошового забезпечення. Цю відпустку не можна поділити на частини і відкликати з неї можна лише за згодою військовослужбовця.

Відпустка за знищену техніку

Це додаткова заохочувальна відпустка — її тривалість може сягати до 15 днів на рік. Її надають як тому, хто безпосередньо знищив ворожу техніку, так і тим, хто допомагав у її виявленні чи знищенні. Конкретна тривалість залежить від типу знищеної цілі.

Як отримати відпустку?

Подати рапорт можна:

в паперовому вигляді через командира підрозділу, або

онлайн через платформу Армія+.

Після підписання командиром документ передають до штабу військової частини та на розгляд командира частини. Якщо відпустка затверджена, видається відповідний наказ — не пізніше ніж за 14 днів до її початку.

Перед від’їздом військовому видають відпускний квиток. На місці відпочинку потрібно стати на облік, а по завершенню — знятися з нього. Якщо виникають труднощі з транспортом або захворювання під час відпустки — її можуть продовжити, але за наявності відповідних підтверджувальних документів.

Важливо: до загального терміну відпустки додається до двох діб на дорогу в кожен бік.

За потреби отримати юридичну консультацію військовослужбовці можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.