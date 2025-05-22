Як приватизувати житло: хто має право і які документи зібрати

Якщо у вас є ордер на житло державної чи комунальної власності, в якому ви проживаєте (квартира, будинок, кімната в гуртожитку тощо), ви можете його приватизувати. Що для цього потрібно — розповідають юристи системи надання правничої допомоги.

Яке житло можна приватизувати

квартири багатоквартирних будинків

одноквартирні будинки

житлові приміщення в гуртожитках (кімнати, житлові блоки, секції)

кімнати в квартирах та одноквартирних будинках, де проживають двоє і більше наймачів, які використовуються громадянами на умовах найму.

Хто може приватизувати

Той, хто має ордер на житло

Які умови приватизації

Потрібна письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом.

Приватизація оформлюється на всіх членів родини, включаючи тимчасово відсутніх (із зазначенням типу власності: спільна сумісна чи спільна часткова).

Куди звертатися

До органів приватизації (агентств, бюро тощо).

Які документи необхідні

заява на приватизацію

копії документів, що посвідчують особу та громадянство України

картка платника податків

документи про родинні зв’язки (свідоцтва про народження, шлюб тощо)

довідки про реєстрацію місця проживання заявника та членів сім’ї

технічний паспорт на житло

копія ордера на житло

довідка про невикористання житлових чеків для приватизації (її видає ЦНАП)

документи про право на пільгові умови (за потреби)

заява-згода від тимчасово відсутніх членів сім’ї.

Як оформлюється рішення про приватизацію

Орган приватизації ухвалює рішення про передачу житла у власність. Видається свідоцтво про право власності. Здійснюється реєстрація свідоцтва в органі державної реєстрації прав.

Де отримати юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи проконсультують як діяти у вашій ситуації.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни (інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу»). Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/