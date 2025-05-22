Умови зарахування до страхового стажу періоду догляду за особою з інвалідністю

Щороку в Україні збільшується кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком, ‒ у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати 32 роки страхового стажу.

Відповідно до Закону України від 09.07.2003 № 1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі ‒ Закону) страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі, не меншій ніж мінімальний страховий внесок.

Крім того, передбачено зарахування до страхового стажу періодів догляду, наприклад, за особою з інвалідності І групи; особою, яка досягла пенсійного віку (встановленого статтею 26 Закону) та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду; дитиною з інвалідністю; тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність.

За яких умов особі, яка здійснює догляд, зараховується страховий стаж?

Особа, яка доглядає, повинна не працювати, якщо вона не досягнула пенсійного віку, та не бути особою з інвалідністю. Крім того, особа повинна отримувати допомогу, надбавку або компенсацію в органах соціального захисту населення, передбачені законодавством за місцем проживання заявника.

Зверніть увагу!

Період догляду зараховується до страхового стажу, якщо всі зазначені умови виконані.

Для підтвердження факту догляду потрібні документи, які підтверджують отримання допомоги, надбавки або компенсації від органів соціального захисту.

При дотриманні зазначених умов період догляду, який мав місце після 01.01.2004 зараховується до страхового стажу людини, оскільки у цей період вона є застрахованою особою.

Період отримання особою, яка здійснює догляд, допомоги, надбавки або компенсації в органах соціального захисту населення, за які сплачено страхові внески до Пенсійного фонду України, враховується до страхового стажу до досягнення такими особами пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону.

Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області