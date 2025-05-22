Набір до патрульної поліції Кіровоградської області триває

Ми чекаємо на відповідальних, амбітних, ініціативних та небайдужих
колег, на яких можна покластися. Якщо ви бажаєте стати частиною команди,
яка щодня стоїть на варті безпеки — ваш час настав!
Вимоги до кандидатів на посади в патрульній поліції:
громадянство України;
вільне володіння українською мовою;
вік від 18 років;
повна загальна середня освіта;
посвідчення водія категорії “В”.
Заповнюйте анкету тут: anketa.patrolpolice.gov.ua
Більше інформації — за посиланням: my.patrolpolice.gov.ua
Етапи відбору
Конкурс складається з кількох етапів. На кожному з них наші фахівці
завжди готові допомогти та порадити:
заявка на участь у конкурсі;
тестування;
медичне обстеження;
перевірка рівня фізичної підготовки;
співбесіда з поліцейською комісією.
Залишилися питання?
Телефонуйте 0674005647 — наш інспектор з рекрутингу радо на них відповість!
До зустрічі на службі. Разом зробимо рідне місто безпечнішим
Умови зарахування до страхового стажу періоду догляду за особою з інвалідністю