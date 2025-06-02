Світловодськ оговтується

За даними Повітряних Сил України, у ніч на 28 травня росія застосувала п’ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69, а також атакувала 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ПС повідомили, що вдалось знешкодити 71 дрон: 34 збили, 37 локаційно втрачені чи подавлені РЕБ. Балістичні ракети збити не вдалось. Ворожої атаки зазнав Світловодськ.

«Ворог завдав значної шкоди людям, – написав на своїй сторінці у Фейсбук начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, який побував у Світловодську. – В приватних будинках потрощено чимало дахів, вікон, дверей. Злагоджено працюють всі служби: рятувальники, піротехніки ДСНС, правоохоронці, психологи, спеціалісти управління цивільного захисту населення ОВА, Світловодська міська рада. На місці розгорнуто “Пункт незламності”, чергують бригади медиків».

Було атаковане одне з промислових підприємств, де виникла пожежа. Також пошкоджено 76 приватних та один 9-поверховий житловий будинок. Майже 1500 абонентів залишилися без світла. Аварійні бригади ПрАТ «Кіровоградобленерго» оперативно ліквідували наслідки ворожої атаки. Троє людей постраждали, двох було госпіталізовано.

Райкович звернувся до керівників усіх громад області з проханням підтримати світловодців у такий складний час. «Будь-яка допомога будівельними, покрівельними матеріалами стане в нагоді. Сподіваюсь на розуміння. Вірю, що підтримка буде. Так, як вміють тільки українці».

«Пошкодження будинків дуже різняться: в деяких руйнування несучих конструкцій, дахів, в деяких вибиті тільки шибки, – сказав “Суспільному” секретар Світловодської міської ради Роман Домбровський. – У дев’ятиповерхівці вибиті шибки, балконні рами, кількість квартир уточнюємо. У школі №9 вибиті 95% вікон. Містяни отримають гроші з місцевого бюджету, сума буде залежати від збитків. Також залучили ресурс громадських організацій, благодійних фондів, які також виплатять певну суму».

В результаті обстеження постраждалих помешкань з’ясувалося, що 4 будівлі розбиті повністю, 14 зазнали сильних руйнувань. В місцевій школі необхідно замінити майже півтори сотні вікон і понад 10 дверей. Руйнувань зазнала також бібліотека.

Попри складні обставини, вся критична інфраструктура району продовжує функціонувати, газопостачанням, електроенергією та водопостачанням місто забезпечено. Ремонтні та відновлювальні роботи тривають безперервно.

Світловодська міська рада спільно з обласною адміністрацією та громадськими організаціями організувала видачу гуманітарної допомоги. Це будівельні матеріали (плівка, ОСБ-плити, монтажна піна, інструменти тощо), їжа швидкого приготування, гарячі напої, питна вода.

В місті працюють проєктанти та експерти. Після засідання комісії ТЕБ та НС склали план першочергових заходів, які виконують місцеві комунальні служби, залучені обласні організації.