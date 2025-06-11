Як діяти, якщо вимагають гроші за сесію

Сесія — це про знання, а не про ціну. Якщо у вас вимагають гроші за залік чи іспит — це корупція. Що таке хабар, яка відповідальність та куди звертатися, щоб захистити свої права — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Хабар — це різновид неправомірної вигоди. Це не лише гроші. Хабарем можуть бути:

матеріальні цінності — подарунки, техніка, коштовності

право власності на майно або користування ним — наприклад, надання житла без оплати

будь-які дії майнового характеру — наприклад, безоплатне надання послуг (ремонт, прибирання тощо).

Яка відповідальність

Мінімальна:

штраф від 17 до 68 тис. грн

або пробаційний нагляд до 3 років

або позбавлення волі — від 2 до 4 років.

+ заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю — до 3 років.

Максимальна:

позбавлення волі — від 8 до 12 років.

+ заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю — до 3 років та конфіскація майна.

Хто несе відповідальність

Відповідальність несуть обидві сторони — той, хто дає, і той, хто отримує хабар.

Водночас своєчасне добровільне повідомлення про факт хабаря звільняє від кримінальної відповідальності.

Куди звертатися студенту, якщо вимагають гроші за сесію

орган студентського самоврядування або профспілки навчального закладу

керівництво навчального закладу

лінія довіри Міністерства освіти і науки України (МОН)

поліція

Національне агентство з питань запобігання корупції.

Як повідомити про факт вимагання грошей на лінію довіри Міністерства освіти і науки України

електронною поштою на адресу: anticor@mon.gov.ua

за телефоном 0 800 504 570

через офіційний вебсайт МОН.

Повідомлення має містити:

ПІБ та місце проживання заявника

опис порушення

ПІБ особи, яка ймовірно вчинила корупційне правопорушення, її посаду та місце роботи.

Як повідомити в правоохоронні органи про вимагання грошей

підготуйте докази — аудіо або відеозапис, пояснення свідків (друзі, одногрупники, працівники навчального закладу тощо)

напишіть заяву у поліцію за місцезнаходженням навчального закладу

або повідомте до Національного агентства з питань запобігання корупції. Це можна зробити: за телефоном (044) 200 06 91 на пошту anticor_reports@nazk.gov.ua.



Чим може допомогти система надання БПД

Викривачі корупції мають право на безоплатну правничу допомогу.

Юристи системи надання БПД:

проконсультують щодо прав викривачів, механізмів захисту та алгоритму дій

допоможуть скласти заяви, скарги та інші документи правового характеру

за потреби, призначать адвоката, які представлятимуть інтереси в суді*

Як викривачу корупції отримати безоплатну допомогу зі зверненням до суду*

Потрібно звернутися до найближчого бюро правничої допомоги та подати:

звернення (допоможуть написати у бюро)

паспорт чи інший документ, що посвідчує особу

картку платника податків

документ, що підтверджує статус викривача корупції (який це може бути документ — підкажуть юристи).

*Допомога зі зверненням до суду надається у справах, пов’язаних із захистом прав викривача, у зв’язку повідомленням ним інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

Детальніше про як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/