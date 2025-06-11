Як діяти, якщо вимагають гроші за сесію

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Влас. інф.
-
12:35
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Сесія — це про знання, а не про ціну. Якщо у вас вимагають гроші за залік чи іспит — це корупція. Що таке хабар, яка відповідальність та куди звертатися, щоб захистити свої права — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Хабар — це різновид неправомірної вигоди. Це не лише гроші. Хабарем можуть бути:

  • матеріальні цінності — подарунки, техніка, коштовності
  • право власності на майно або користування ним — наприклад, надання житла без оплати
  • будь-які дії майнового характеру — наприклад, безоплатне надання послуг (ремонт, прибирання тощо).

Яка відповідальність

Мінімальна:

  • штраф від 17 до 68 тис. грн
  • або пробаційний нагляд до 3 років
  • або позбавлення волі — від 2 до 4 років.

+ заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю — до 3 років.

Максимальна:

  • позбавлення волі — від 8 до 12 років.

+ заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю — до 3 років та конфіскація майна.

Хто несе відповідальність

Відповідальність несуть обидві сторони — той, хто дає, і той, хто отримує хабар.

Водночас своєчасне добровільне повідомлення про факт хабаря звільняє від кримінальної відповідальності.

Куди звертатися студенту, якщо вимагають гроші за сесію

  • орган студентського самоврядування або профспілки навчального закладу
  • керівництво навчального закладу
  • лінія довіри Міністерства освіти і науки України (МОН)
  • поліція
  • Національне агентство з питань запобігання корупції.

Як повідомити про факт вимагання грошей на лінію довіри Міністерства освіти і науки України

  • електронною поштою на адресу: anticor@mon.gov.ua
  • за телефоном 0 800 504 570
  • через офіційний вебсайт МОН.

Повідомлення має містити:

  • ПІБ та місце проживання заявника
  • опис порушення
  • ПІБ особи, яка ймовірно вчинила корупційне правопорушення, її посаду та місце роботи.

Як повідомити в правоохоронні органи про вимагання грошей

  • підготуйте докази — аудіо або відеозапис, пояснення свідків (друзі, одногрупники, працівники навчального закладу тощо)
  • напишіть заяву у поліцію за місцезнаходженням навчального закладу
  • або повідомте до Національного агентства з питань запобігання корупції. Це можна зробити:
    • за телефоном (044) 200 06 91
    • на пошту anticor_reports@nazk.gov.ua.

Чим може допомогти система надання БПД

Викривачі корупції мають право на безоплатну правничу допомогу.

Юристи системи надання БПД:

  • проконсультують щодо прав викривачів, механізмів захисту та алгоритму дій
  • допоможуть скласти заяви, скарги та інші документи правового характеру
  • за потреби, призначать адвоката, які представлятимуть інтереси в суді*

Як викривачу корупції отримати безоплатну допомогу зі зверненням до суду*

Потрібно звернутися до найближчого бюро правничої допомоги та подати:

  • звернення (допоможуть написати у бюро)
  • паспорт чи інший документ, що посвідчує особу
  • картку платника податків
  • документ, що підтверджує статус викривача корупції (який це може бути документ — підкажуть юристи).

*Допомога зі зверненням до суду надається у справах, пов’язаних із захистом прав викривача, у зв’язку повідомленням ним інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

Детальніше про як звернутися до системи надання  БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/

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