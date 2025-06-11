Як діяти, якщо вимагають гроші за сесію

Сесія — це про знання, а не про ціну. Якщо у вас вимагають гроші за залік чи іспит — це корупція. Що таке хабар, яка відповідальність та куди звертатися, щоб захистити свої права — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.
Хабар — це різновид неправомірної вигоди. Це не лише гроші. Хабарем можуть бути:
- матеріальні цінності — подарунки, техніка, коштовності
- право власності на майно або користування ним — наприклад, надання житла без оплати
- будь-які дії майнового характеру — наприклад, безоплатне надання послуг (ремонт, прибирання тощо).
Яка відповідальність
Мінімальна:
- штраф від 17 до 68 тис. грн
- або пробаційний нагляд до 3 років
- або позбавлення волі — від 2 до 4 років.
+ заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю — до 3 років.
Максимальна:
- позбавлення волі — від 8 до 12 років.
+ заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю — до 3 років та конфіскація майна.
Хто несе відповідальність
Відповідальність несуть обидві сторони — той, хто дає, і той, хто отримує хабар.
Водночас своєчасне добровільне повідомлення про факт хабаря звільняє від кримінальної відповідальності.
Куди звертатися студенту, якщо вимагають гроші за сесію
- орган студентського самоврядування або профспілки навчального закладу
- керівництво навчального закладу
- лінія довіри Міністерства освіти і науки України (МОН)
- поліція
- Національне агентство з питань запобігання корупції.
Як повідомити про факт вимагання грошей на лінію довіри Міністерства освіти і науки України
- електронною поштою на адресу: anticor@mon.gov.ua
- за телефоном 0 800 504 570
- через офіційний вебсайт МОН.
Повідомлення має містити:
- ПІБ та місце проживання заявника
- опис порушення
- ПІБ особи, яка ймовірно вчинила корупційне правопорушення, її посаду та місце роботи.
Як повідомити в правоохоронні органи про вимагання грошей
- підготуйте докази — аудіо або відеозапис, пояснення свідків (друзі, одногрупники, працівники навчального закладу тощо)
- напишіть заяву у поліцію за місцезнаходженням навчального закладу
- або повідомте до Національного агентства з питань запобігання корупції. Це можна зробити:
- за телефоном (044) 200 06 91
- на пошту anticor_reports@nazk.gov.ua.
Чим може допомогти система надання БПД
Викривачі корупції мають право на безоплатну правничу допомогу.
Юристи системи надання БПД:
- проконсультують щодо прав викривачів, механізмів захисту та алгоритму дій
- допоможуть скласти заяви, скарги та інші документи правового характеру
- за потреби, призначать адвоката, які представлятимуть інтереси в суді*
Як викривачу корупції отримати безоплатну допомогу зі зверненням до суду*
Потрібно звернутися до найближчого бюро правничої допомоги та подати:
- звернення (допоможуть написати у бюро)
- паспорт чи інший документ, що посвідчує особу
- картку платника податків
- документ, що підтверджує статус викривача корупції (який це може бути документ — підкажуть юристи).
*Допомога зі зверненням до суду надається у справах, пов’язаних із захистом прав викривача, у зв’язку повідомленням ним інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
Детальніше про як звернутися до системи надання БПД:
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