Звільнення мобілізованого працівника: що потрібно знати

Мобілізовані працівники мають право на збереження посади до звільнення з військової служби. Чи є винятки та за яких умов з мобілізованим працівником може бути розірваний трудовий договір — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Чи може роботодавець зі своєї ініціативи звільнити мобілізованого працівника

Ні. За таким працівником зберігається місце роботи та посада до фактичного звільнення з військової служби. Це стосується всіх підприємств, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Але є виняток, це:

призов або мобілізація роботодавця — тільки якщо роботодавець фізична особа-підприємець

ліквідація підприємства.

В яких випадках можна розірвати трудовий договір з мобілізованим працівником

за бажанням самого працівника

за угодою сторін — ініціатором повинен виступати працівник.

Як мобілізованому працівнику звільнитись за власним бажанням

подайте заяву про звільнення будь-яким зручним способом — електронною поштою, поштовим відправленням, через довірену особу

дочекайтесь наказу про звільнення. Роботодавець має внести відповідний запис в трудову книжку (якщо вона зберігається у роботодавця)

отримайте документи — трудову книжку, копію наказу про звільнення та розрахунковий лист. За потреби їх можна надіслати поштою

отримайте розрахунок — роботодавець зобов’язаний здійснити його у день звільнення.

Де отримати юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи проконсультують щодо трудових прав мобілізованого працівника та як діяти у разі їх порушення.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни (інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу»). Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/