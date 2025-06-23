Гордість міста Кропивницький

Минулого вівторка на площі перед міською радою Кропивницького відбулася церемонія вручення відзнаки «Гордість міста» випускникам і випускницям ліцеїв міста, який показали високий рівень знань. Держава скасувала золоті та срібні медалі за успіхи в навчанні, але місто не залишило кращих із кращих учнів без нагород, виготовивши місцеві відзнаки: медалі із зображенням символіки сфери освіти, а також статуетки з написами «Гoрдість міста». Цього року їх отримали 220 випускників і випускниць.

Серед лідерів – ліцеї «Науковий», «Мрія» і Муніципальний колегіум. Також відзначили переможців Всеукраїнських олімпіад і наукових конкурсів, котрим вручили сертифікати на отримання одноразових стипендій.

Присутніх привітав голова ОВА Андрій Райкович. Дуже зворушливими були привітання випускникам від їхніх батьків, які саме зараз боронять нашу країну.

Ми зателефонували керівниці міського управління освіти Ларисі Костенко.

– Ларисо Давидівно, чи варто в наш час наполегливо йти у відмінники? Чи краще зосередитись на предметах, які допоможуть в майбутній професії?

– Я впевнена, що варто. Це підвищує твій освітній рівень і допоможе в подальшому виборі кращого вишу для отримання професії.

– А яке цього року гендерне співвідношення відмінників і відмінниць? Дівчатка, як завжди, вчаться більш старанно?

– Так, дівчаток більше серед нагороджених випускників – 150. Але і хлопці демонструють дуже високий рівень знань.

– Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи варто було би випускникам, які отримали свідоцтва з відзнакою, надавати перевагу при вступі до вишу? Раніше медалісти мали право вступати до інститутів і університетів без вступних екзаменів, але, з огляду на існуючі сьогодні правила вступу, кілька додаткових балів можна було би приплюсувати до результатів НМТ?

– Вважаю, що це не потрібно. Прийом до вишів відбувається за результатами Національного мультипредметного тесту, а діти, які отримують свідоцтва з відзнакою, зазвичай мають дуже високі, а часто і максимальні бали на НМТ. Це дає їм можливість отримання хорошої освіти в престижних вишах.

Ще одне питання ми поставили педагогу з 50-річним педагогічним стажем, яка 33 роки очолює один з найкращих навчальних закладів міста – Ліцей нових технологій навчання – Любові Красновій.

– Любов Степанівно, мабуть, краще за вас на це питання не відповість ніхто. Як змінюються наші випускники рік від року? Чим відрізняються, наприклад, випускники 2025-го і 2020-го року?

– Сучасні діти зовсім інакші! Вони ж народжуються зовсім в інших умовах – дитині кілька місяців, а в неї вже гаджет в руках. Вони більш цілеспрямовані, наполегливі, багато з них дуже рано визначають свою мету і конкретно ідуть до неї. Кожен етап моєї роботи в школі був різним: я їх навчала, вони – мене, бо ми ж народилися коли ще тільки в космос почали літати (сміється). Сьогоднішні учні звикають багато працювати, бо потрібно опанувати купу інформації, вони роблять презентації, проєкти, і зараз дуже цікаво з ними працювати. До того ж і сучасні батьки теж інші, вони більше уваги приділяють освіті своїх дітей, а це дуже потрібно і важливо. Але конкретно сказати, які з моїх учнів були чи є кращими, я не можу. Кожен з них найкращий: хтось в математиці, хтось в історії, хтось у спорті, а хтось має не дуже високі бали з предметів, але він просто чудова, добра людина. І це теж мені додає задоволення від моєї роботи. Найкращі всі! І з кожним роком я продовжую навчатись у своїх учнів і разом з ними.