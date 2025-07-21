10 мільйонів євро на дитячу лікарню

Розробити проєкт реконструкції будівлі Кропивницької міської дитячої лікарні, знайти інвестора, який фінансуватиме ці роботи, та підрядчика, який їх виконає, береться італійська інжинірінгова компанія 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A. Передбачається створити комфортний медичний простір з якісним функціональним наповненням для лікування дітей та їх реабілітації, який відповідатиме вимогам безбар’єрності, інклюзивності, енергоефективності. Італійці підрахували, що все це обійдеться в десять мільйонів євро. Яких-небудь витрат з бюджету Кропивницької територіальної громади не буде.

Про це зауважив секретар Кропивницької міської ради Олег Колюка, розповідаючи днями журналістам про свою участь у Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC 2025), яка відбулася 11 – 12 липня в Римі.

Ішлося про допомогу Україні в різних сферах: економіка, енергетика, інфраструктура, культура, охорона здоров’я, освіта, житло, навколишнє середовище, наука, технології. В конференції взяло участь кілька тисяч людей – представники 70 країн, 43 міжнародних організацій,понад двох тисяч компаній. Серед спікерів – президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Укладено понад 200 угод, загальна вартість – понад 10 мільярдів євро. Це вже четверта така конференція з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Попередні відбулися в Швейцарії, Великій Британії та Німеччині.

– У Римі продовжилися напрацювання, розпочаті на попередніх конференціях, – розповів Олег Колюка. – Прозвучало, що Україна не залишиться наодинці, без підтримки. Заявлено, що регіональні суб’єкти, територіальні громади – ключові у відбудові України.

За словами Колюки, він з посадовцями ще кількох територіальних громад представляв Кіровоградщину біля стенду своєї області.

– Наш стенд користувався популярністю. Було жваво. За два дні відбулося близько сорока зустрічей з представниками бізнесу із США, Євросоюзу, Туреччини. Обмінялися інформацією, контактами. Я представив чотири кропивницьких проєкти: будівництво житлового комплексу з інфраструктурою для внутрішньо переміщених осіб на вулиці Державності, виведення з експлуатації Південно-Західної котельні і будівництво семи модульних загальною потужністю 40 мегават, створення готельного бізнес-комплексу шляхом реконструкції будівлі колишнього готелю «Київ», реконструкція набережної Інгулу від вулиці Михайлівської до Вокзальної.

Дізналися учасники URC 2025 про інші потреби Кропивницького. За словами Колюки, цікавилися нашими індустріальними парками – «Радій» і «Росток-Агро», а також місцевими програмами реабілітації ветеранів. Деякі вже надіслали свої пропозиції Кропивницькій міській раді, йдеться й про можливість постачання генераторів. До деяких звернулися кропивницькі чиновники, чекають відповідей. Зустрічався Олег Колюка під час URC 2025 і з представником фінансової корпорації NEFCO Генріком Торемарком. Вони підтвердили свої наміри продовжити працювати над реалізацією в Кропивницькому програми NEFCO «Зелене відновлення України».

І – про меморандум з італійською компанією 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A. Документом передбачено співпрацю в реалізації проєкту з реконструкції будівлі Кропивницької міської дитячої лікарні на вулиці Шевченка.

Олег Колюка зауважив, що представники Кропивницького зав’язали стосунки з цією компанією на попередній конференції, яка відбулася у Берліні. (Торік у червні кропивницьку делегацію очолював заступник міського голови Олександр Мосін.)

– Довго тривали перемовини, і нарешті підписали меморандум, – продовжив Колюка. – Були присутні представники міністерства закордонних справ Італії, посольства Італії в Україні. Я мав з ними розмову, розповів про цей проєкт, про потреби України. Мене запевнили, що Італія – з Україною, допомагатиме нам у відновленні, що для них цей проєкт, реконструкція дитячої лікарні, – важливий. На це налаштований і уряд Італії. Вони бачать не формальну реконструкцію, а створення сучасного комфортного медичного простору з якісним функціональним наповненням для лікування дітей і їх реабілітації, який, відповідатиме вимогам безбарʼєрності, енергоефективності та інклюзивності. Обов’язок італійської компанії – розробити проєкт на основі наших даних, врахувати наші потреби і наші будівельні норми. Далі – знайти інвестора, який забезпечить стовідсоткове фінансування цього об’єкта, залучити підрядчика.

Італійці попередньо визначили розмір цих інвестицій – 10 мільйонів євро. Секретар міської ради наголосив, що меморандумом не передбачено жодних витрат з бюджету Кропивницької територіальної громади. Міська рада в четвер затвердила меморандум на пленарному засіданні, а працівники її виконавчих органів зв’язалися з італійською компанією, розпочалися консультації.

– Якщо цей проєкт буде успішно реалізовано, місто матиме сучасний медичний простір для дітей, – сподівається Олег Колюка.

А от про реалізацію інших кропивницьких проєктів, представлених на URC 2025, за його словами, говорити конкретно – передчасно. Зокрема й про реконструкцію будівлі колишнього готелю «Київ». Хоча нею теж цікавилися іноземці. До речі, вихідці з нашого міста. Одна працює в американській девелоперській компанії, інша – в європейській.

– Вони знають, які проблеми з готелями в Кропивницькому. Обіцяють посприяти в пошуку інвестора, – підкреслив Колюка.

Віктор Іваненко, «УЦ».