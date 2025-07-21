Кошмар Британії, або «Не женіть коней»

Тепер ця фраза Олександра Усика, яку він сказав на останній прес­конференції перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу в найпрестижнішій ваговій категорії в боксі, назавжди увійде в історію. Саме так український чемпіон світу відреагував на заяви свого молодого суперника, британця Даніеля Дюбуа, та його наставника про те, що вони готові скинути Олександра з боксерського трону та відправити на пенсію.

Тоді опоненти не второпали сенсу слів Усика й навіть попросили перекладу. Але ми-то чудово все зрозуміли.

Наш боксер, як завжди, був абсолютно сконцентрований на тому, що має зробити в ринзі. А ось його конкурент на 11 років молодший та значно важчий, відчутно нервував на всіх передстартових заходах.

І ось вночі з 19 на 20 липня суперники знову вийшли в ринг один проти одного на легендарному стадіоні «Вемблі». І тут британець нарешті зрозумів, що говорити й робити – це дві різні справи.

Усик, якому фахівці віддавали перемогу в другій половині бою, цього разу рішуче змінив свою тактику. Українець не став гратися з конкурентом, а відразу виступив агресором. Казали, що Дюбуа додав у досвіді, але не в інтелекті та майстерності. Він вийшов нокаутувати Олександра за рахунок одного удару. Британець не врахував, що досвід і IQ українця на три голови вищі.

Усик нав’язав конкуренту максимально щільний та темповий бій. Своїми швидкістю, маневреністю, інтелектом, різнобарвними атаками, комбінаціями, чудовою роботою на ногах, таймінгом і виваженістю Усик просто подавив суперника. І для блискучої перемоги Усику цього разу вистачило п’ять раундів. Саме в п’ятій трихвилинці українець змусив суперника піти вперед, підчатував його в кутку рингу і спрацював двійку, яка звалила Даніеля на канвас.

Стало помітно, що Дюбуа вражений настільки, що завершення бою – справа часу. І в наступній атаці наш чемпіон остаточно добив самовпевненого британця, змусивши рефері зупинити бій після другого падіння Дюбуа. Це був яскравий боксерський урок від майстра амбітному молодику.

Тепер Олександр Усик став першим у сучасній історії боксером – триразовим абсолютним чемпіоном світу. Ми не будемо зараз називати Усика найкращим боксером в історії. Кожен час має своїх героїв і своїх геніїв. Але те, що Олександр є найкращим боксером сучасності, тепер факт беззаперечний. А ще він «жах Британії», адже здолав усіх найталановитіших британських боксерів, із якими зустрічався. Так що ми з вами можемо пишатися тим, що живемо в епоху Усика й бачили його неймовірні тріумфи.

Детальніше про бій – в ексклюзиві з Лондона