Тридцять дев’ятий тріумф на власні очі

Хочеться тільки позаздрити колезі, який безпосередньо на місці події бачив майже усі видатні перемоги українських боксерів. І в цьому плані Максим Розенко – унікальний спортивний журналіст і для наших чемпіонів фартовий. Адже практично всі поєдинки, на яких він працював, були переможними. Не став винятком і мегафайт в Лондоні, де на легендарному стадіоні «Вемблі» Олександр Усик вдруге здолав Даніеля Дюбуа й став триразовим абсолютним чемпіоном світу. Детально про цей тріумф ми й поговорили зі спеціальним кореспондентом сайту «Чемпіон» на чемпіонському двобої.

– Максе, ти ж неймовірну кількість боїв бачив. Чим відрізнявся цей івент від інших?

– Наприклад, 8 років тому тут же, на «Вемблі», проходив бій Ентоні Джошуа та Володимира Кличка. Тоді теж був аншлаг, 90 тисяч глядачів. Але з того часу дуже багато українців переїхало до Великобританії. І така уява, що зараз тисяч десять українців було на «Вемблі». Дуже багато наших прапорів було. Зі всіх сторін йдеш по вулиці, проспекту до стадіону – і там усе в синьо-жовтих прапорах. Такої шаленої підтримки я раніше не бачив. Причому ми після поєдинку поверталися на метро додому (серед ночі воно працює), і тут – як із футболу, якщо ти повертався, то знаєш цю атмосферу. Люди скандували «Усик», «Хто не скаче, той москаль» та інші добре відомі заряди. Я через пів міста їхав, і там були десятки українців. Це було дійсно вражаюче й незабутньо.

– Ти був на передстартових заходах. Чи відчувалося, що Дюбуа відчутно нервує та хвилюється?

– По-перше, скажу, що мене здивувало на цих заходах, на медіатижні. Звісно, що британців було більше. І на відкритому тренуванні, і на зважуванні, і на пресконференціях. Але вони там кричали теж більше «Усик». І підтримували Олександра більше, ніж Дюбуа. У це важко повірити, але це факт.

Це зараз ми, задньою думкою, можемо сказати, що Дюбуа нервував. Але ж не знаємо дійсно його відчуття. На вигляд наче був упевненим і робив сміливі заяви. А так важко вгадати, що він відчував.

– А ось це вже легендарне «Не женіть коней», як вони відреагували на це?

– Це було трохи смішно. Вони ж не зрозуміли, про що йде мова. Зараз вже з’явилися в Інтернеті чотири рівні англійської і чотири версії цієї фрази. Але це вийшло знаково. Ми бачимо, зараз в Тік-Тоці навіть вже зняли невеличкі кліпи. Це стане таким мемом, як було з I feel, I very feel.

– За кого під час виходу на арену більше вболівали?

– Так, це теж виглядало дивовижно. Нехай там навіть 10 тисяч наших було, але було ж ще 80 тисяч британців. Звісно, були там фани британця, не без цього, але набагато емоційніше й гучніше зустрічали Усика.

-А під час двобою Джошуа та Володимира Кличка інша реакція трибун була?

– Шану Кличку віддавали, все ж таки 41 рік Володимиру виповнилося в той час, не будемо забувати про це. Джошуа було 27 здається, тобто 14 років різниця. І вони все одно більше підтримували Джошуа, але повага до Володимира відчувалася. При цьому, а я працював на всіх боях Володимира, це був перший поєдинок, коли бачив, що більша увага фанів і медіа була прикута до Джошуа, а не Кличко був першим номером.

– Цього разу більше уваги було до Усика?

– Безумовно. Головною персоною івенту був український чемпіон.

– Кого із відомих особистостей бачив?

– Із українців – Андрія Шевченка, Андрія Луніна, Олександра Зінченка, Романа Зозулю. Традиційно був присутній президент «Полісся» Геннадій Буткевич. Олександр Хижняк приїхав підтримати Олександра. Перша трійка точно була на спеціальному гала-вечорі, який організовував фонд Усика. До речі, вхід на цей благодійний гала-вечір коштував півтори тисячі фунтів стерлінгів. І всі квитки були продані заздалегідь. Там збирали кошти на модульні будинки для 64 українців – переміщених осіб. Ведучою цього заходу була Ольга Фреймут, яка й бій відвідала. Також на трибунах активно вболівали Леся Нікітюк та Оля Полякова із донькою. Політиків і громадських діячів не бачив, а можливо, не помітив. Як і інших спортсменів, окрім футболістів. А серед інших бачив відомого актора Джейсона Стейтема.

Британці ж зібрали всіх своїх чемпіонів, які перемагали в хевівейті. Були Ленокс Льюїс і Тайсон Фьюрі. Вони навіть запрошували Гербі Гайда, якого Віталій Кличко побив і став першим серед українців чемпіоном світу. Це, до речі, теж трапилось в Лондоні в 1999 році. І той івент, як і цей мегафайт, також організував промоутер Френк Воррен.

– Що там Циганський король?

– Там спочатку поруч зі стадіоном був розігрів для британських фанів. Це було в тій же локації, де проходило відкрите тренування Усика та Дюбуа і зважування. Там можна було придбати квітки, і там головним гостем був Тайсон Фьюрі. Він, як завжди, яскравий, епатажний, але доволі доступний для шанувальників боксу.

– Скільки ж взагалі коштували квитки на бій?

– Від 65 до 3600 фунтів стерлінгів. Але в рінгсайд не продавали взагалі. Там були 10 рядів рінгсайда, але, у кого були зв’язки, можна було придбати перший ряд. Ціна квитка в першому ряду становила 100 тисяч фунтів стерлінгів. Це 5 мільйонів 600 тисяч гривень.

– Роз’ясни ситуацію з призовими. У нас пишуть, що Олександр заробив понад 160 мільйонів. Це відповідає дійсності?

– Не зовсім. Одна з важливих складових – це продаж платних переглядів Pay-Per-View у Великій Британії. Ще 4-5 днів, коли команди отримають загальні результати продажів. Тобто все просто: команди Усика і Дюбуа домовились, що вони генерують дохід і ділять між собою. 65 відсотків отримує Усик і 35 відсотків – Дюбуа. Виходить сума в 4-5 разів менша, ніж називають. Але все одно, навіть якщо це поділити на чотири, то завдяки лише одному цьому двобою Усик безумовно стане найоплачуванішим українським спортсменом за підсумками 2025 року. Навіть якщо він і другий бій у цьому році не буде проводити. Тобто все одно він вийшов на такий космічний рівень гонорарів. І я думаю, якщо б Усику сказали про це в 2021-му році перед першим поєдинком із Джошуа, то, можливо, він би навіть не повірив.

– Шоу перед головним боєм вразило?

– Так, безумовно. Все було на найвищому рівні– і музика, і феєрверки. Тому треба віддати належне британцям, вони вміють робити шоу. Ця нова ера боксу розпочалася на легендарній арені в 2014 році після великої перерви, коли тут поновилися боксерські шоу. І зараз ця традиція продовжується. Приємно, що зараз головною особою був Усик. Вісім років тому, у 2017-му, головною особою тут був все ж таки Джошуа, а не легенда боксу Володимир Кличко. Цього ж разу, безумовно, саме Усик був головним. І саме Олександр творить нову боксерську історію на найбільшому стадіоні у Великій Британії.

До речі, і вболівальникам пощастило. Адже в цей вечір прогнозували дощ. І ті, хто сплатив по 200-600 фунтів стерлингів, могли під нього потрапити, бо дах був тільки над рингом. Але навіть «небесна канцелярія» була прихильна до Усика. І погода була нормальною.

Олександр традиційно вже виходив під пісню «Браття» Жадана. Мені Василь якраз в цей момент почав писати і телефонувати, так співпало.

– Можливо, і його, як і мене, здивувало, що спочатку лунала «Аве Марія»?

– Та ні. Я просто трохи був у курсі. Усик же завжди експериментує. І в одязі також – ми пам’ятаємо, якщо проаналізувати. То він був у рожевому кольорі, і вся його команда виходила, то в зеленому. Цього разу він на пресконференцію, як гетьман Скоропадський, вийшов.

А ще додає позитиву до іміджу, що з кожним боєм покращується його англійська. Він зараз говорив краще, ніж у попередньому бої. Чотири роки тому на стадіоні клубу «Тоттенхєм Хотспур» під час бою з Джошуа він взагалі англійською майже не говорив. Тобто потроху, але Усик і цей аспект покращує. Добре, що Олександр, нехай і вже, можливо, на сьогоднішньому завершальному етапі своєї кар’єри, але взявся за англійську. Це теж його розвиває та викликає повагу.

– А як тобі виконання гімну України Надією Дорофеєвою?

– Це теж цікаво. Я бачив дуже багато. Пам’ятаю, як Руслана співала гімн на бою Володимира Кличка у 2007 році. Це скільки вже? 18 років пройшло. І пам’ятаю, як Наталія Кличко співала гімн. Добре, що вони завжди експериментують, молодці. Зараз 10 тисяч українців стояли і співали разом. Це теж гарний експеримент.

– А скажи мені, чи не здивувало те, що продемонстрував наш чемпіон із перших секунд у ринзі?

– Усик, звісно, був фаворитом, але були побоювання. Чи не постукає до нього в двері спортивна старість? Ні, цього не сталося. Хоч я нагадаю, коли тобі 38 із половиною років, то кожен бій – як останній. Той же Володимир Кличко програв Фьюрі, коли теж був фаворитом. Та Олександр усім продемонстрував, що він у повному порядку. Цей двобій показав, що в принципі Усик ще може боксувати, і не один бій. Усе залежить від його мотивації. Я розмовляв з Дмитром Митрофановим, який допомагає Усику в тренувальному таборі. Це вже був його п’ятий тренувальний табір. Він постійно з Усиком, постійно бачить його форму. І Дмитро мені сказав, що, з фізичної точки зору, Олександр може провести ще п’ять боїв. Наскільки його вистачить психологічно – це інше питання.

Також потрібно зрозуміти, що це і робота для Усіка, і якщо він може заробляти рекордні гонорари в своїй кар’єрі, то потрібно скористатися цим шансом. Тим більше, як ми знаємо, він інвестує великі кошти на підтримку України, на підтримку ЗСУ.

– А що про тактику скажеш та агресію з перших секунд?

– Теж за пару днів до бою спілкувалися неформально з тренером Усика Юрієм Ткаченком. Це головний мовчун, не публічна особа. Розмовляли не для преси. Він багато цікавого розповів. Тобто всі ж очікували, що Дюбуа з перших секунд, з першого раунду піде атакувати, давити й притискати. Потрібно було придумати контраргументи. Ми їх і побачили в ринзі на «Вемблі».

– Ти очікував, що буде ось таке завершення, швидке і беззаперечне?

– Я думаю, ніхто не очікував, що все завершиться так швидко нокаутом у п’ятому раунді. Але ж це добре, що не довелося довго хвилюватися, і тисячі українців зраділи тут, у Лондоні, і мільйони українців, які дивилися бій.

– Як вважаєш, що в нашого чемпіона далі?

– Скільки Усику залишилося, ми поки не знаємо. Але зараз ми бачимо, і провальний бій Владислава Сиренка на «Вемблі» в андеркарті це підтвердив, що наступника Олександра й близько не видно. На жаль, не вразив й інший наш проспект Даніель Лапін, який виграв на тоненького. Так що чемпіонські українські амбіції в боксі поки пов’язані лише з Усиком. Там є поки три варіанти. Є Паркер. Але чи збере «Вемблі» 90 тисяч на бою новозеландця та українця – це питання. Можливо, саудити знову підключаться. Є ще непередбачуваний Фьюрі. Моя донька, до речі, зробила ексклюзивне інтерв’ю з промоутером Тайсона Фьюрі та Даніеля Дюбуа Френком Ворреном. І Френк теж підкреслював, що третій бій Фьюрі – Усик знову збере аншлаг на «Вемблі». Це теж ринковий бій, який викличе неймовірну увагу та принесе великі збори.

І ми пам’ятаємо, що саудити сказали, що їм цікавий бій з Ітаумою. Це 20-річна британська зірка. Я не думаю, що той таки Френк Воррен кине свого проспекта під танк під назвою Усик. До речі, по реакції Френка після цього бою я побачив, що він розумів різницю в класі й був готовий до такого розвитку подій. У Воррена вже блищать очі в передчутті організації фінального акту трилогії Усик – Фьюрі.

– І наостанок: який це твій вдалий чемпіонській бій був?

– Дивися, Віталій Кличко: 10 боїв – 10 перемог, Володимир Кличко: 17 боїв – 15 перемог, і Олександр Усик вже 14 поєдинків і 14 перемог. Тому мені й подобається більше працювати на боксі. Тут значно більше позитивних емоцій.