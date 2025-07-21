Ті самі яйця

Ну не дають нам жити ці двоє дідів! Один – своїм маніакальним бажанням знищити Україну. Інший примудряється змусити нашу психіку за день пройти шлях від роздратування до захоплення і назад, до роздратування. Які нерви витримають? Мало нам цих двох, так ще й третій (значно молодший) додає. Можна, не уточнюватиму, про кого йдеться?

Коли писав тиждень тому, що «прогнозувати кадрову політику Володимира Зеленського – згубна справа», навіть не припускав, наскільки в нашої влади все занедбане. Президент зміг спростувати, здавалося б, вічну притчу про те, що в борделі, який не виконує план із доходів, треба не ліжка переставляти, а міняти трудівниць. Своїм рішенням наш головний просто пересадив персонал, навіть не пересуваючи ліжок і не змінивши постіль. Байкар Іван Крилов з усім своїм сильно застарілим «Квартетом» перевернувся в труні.

Скільки разів сказано і написано, що владні структури в мирній країні і в країні, яка воює, мають бути кардинально відмінними одна від однієї? Сотні, тисячі? Аналітики і практики, які в принципі між собою не погоджуються з жодного питання, дружно сходяться на цифрі 8. Вісім міністерств під час війни, а не п’ятнадцять!

Днями Верховний суд США дав згоду на закриття міністерства освіти, і немає сумнівів – Дональд Трамп свою обіцянку виконає. Тобто в мирній і багатій Америці ліквідують міністерство освіти, а його функції перейдуть на рівень штатів. Для чого? Знизити бюджетні витрати, зменшити кількість бюрократичних інстанцій. Усе цілком зрозуміло: раз фінансування не централізоване, а регіональне, то й контролювати якість освіти та витрачання коштів мають на місцях.

Наголошую: йдеться не про сліпе копіювання дій нашого головного спонсора, не про реорганізацію Кабміну заради процесу, і навіть не про Міністерство освіти і науки України, а виключно про те, що зміни в системі виконавчої влади нашої воюючої країни за три останніх роки назріли, дозріли і сильно підгнили. Але, незважаючи на цей очевидний факт і гучні заяви президента, ефективних змін у системі влади очікувати не слід. Бо зміни – це завжди люди…

Безглуздість нинішньої реорганізації видно навіть боковим зором. Обурювалися послом Маркаровою, яка примудрилася поєднувати дипломатичну роботу з просуванням власного ресторану у Вашингтоні, і логічно вирішили відправити туди Умерова, чий сімейний бізнес у сфері нерухомості розташований у Флориді. Просто до сліз: бізнес, тато, брат, дружина, діти – всі давно вже там. Возз’єднання сім’ї.

Гордість покоління, Стефанишину, просто не знали, ким призначити – всі посади до неї приміряли, як сукні, по всьому світу катали, а в підсумку з’їхали на почесне заслання – послом у Брюссель. Шкода дівчину, тужливо там у Бельгії, крім шоколадниць та НАТО і сходити нікуди. Але їхати кудись доведеться – тут прокуратура справу відкрила, щось із квартирами накопали. Ну подумаєш, у маминій елітці жила і в декларації не вказала. Теж мені гріх, у нас за таке навіть послом у Болгарію не пошлють.

Усе це наче було вирішено та погоджено ввечері напередодні голосування в Раді, але вночі втрутився форс-мажор і поламав усі хатки. Не зрозуміло? Спробуємо інакше: знаєте країну, в якій світлий день, коли в нас ніч? Ось там і живе рудий форс-мажор, що обрав послом до себе Стефанишину. А що ж Умеров, запитаєте ви. На такий випадок є надійний варіант – у РНБО…

До речі, ще один нещодавній фаворит і кандидат у прем’єри Чернишов теж «підозру» отримав, але там і справа, і стаття серйозніші. Недарма ж він так не хотів в Україну повертатися, навіть створене спеціально для нього міністерство єдності кинув напризволяще.

Із цим Мін’єдом зовсім кепсько вийшло – єдності як не було, так і немає, скорочена назва викликає лише глузування. Отже, вирішили його розігнати, тільки треба ж тепер чиновників-мін’єдчиків влаштувати десь?

Та все ж особисто в моєму рейтингу «намбер ван» – призначення міністра енергетики Галущенка міністром юстиції. Кажуть, головним аргументом такої несподіваної рокіровки прислужилась думка колег, мовляв, людині енергію подіти нікуди. Раніше Денис Малюська в Мін’юсті на голові стояв, пам’ятаєте? Місце таке. Ось кого, до речі, міністром культури варто було б призначити. Наш цирк крутішим, ніж дю Солей, за рік би став!

Тих, хто розмріявся, що нарешті звільнять Марченка, Ляшка, Лісового, Бідного та інших «зайвих людей», поспішаю заспокоїти – усі на своїх місцях. Очолять потужні зміни у своїх міністерствах особисто. Ті самі яйця, тільки в профіль.