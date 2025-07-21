Проєкт на рейках

Так можна назвати спільний з Укрзалізницею проєкт відомого американського бізнесмена, філантропа і фотографа Говарда Г. Баффетта. Потяг і фотовиставка, розміщена в його трьох вагонах, мають назву «Відвага нації». І те, що днями побачили кропивничани на цій виставці, повністю відповідає назві.

«Я прокидаюся від грому, спричиненого типовим для Середнього Заходу штормом. Я починаю дрімати, і коли то засинаю, то прокидаюся, я чую грім і не розумію, де перебуваю. Чи я вдома, чи десь між Ступочками і Часовим Яром на Донеччині? Це грім чи артилерія? Мій розум грає зі мною злий жарт. На особливо гучній громовиці я, настрашений, підскакую. На мить здається, що в землю влучив снаряд, але собаки починають гавкати, і я розумію, що я вдома, в Іллінойсі», – ці слова Говарда Баффетта реально ілюструють його стан після повернення із зони бойових дій в Україні.

Загалом же він об’їздив з фотоапаратом 154 країни на шести континентах. Але це були не подорожі багатого мандрівника, спостерігача і нероби. Він вивчав і документував активні конфлікти, місця проживання диких тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Він не раз наражався на небезпеку, коли намагався зрозуміти і сфотографувати досвід одних з найбільш вразливих людей та екосистем на планеті.

Світлини, представлені на цій виставці, зроблені Говардом Баффеттом з квітня 2022-го по грудень 2024 року. З них 64 дні він їздив безпосередньо вздовж лінії фронту. Як написав сам автор: «Це знімки несправедливої війни, розв’язаної глобальним антагоністом і гнобителем, який прагне перевернути глобальні норми, що регулюють суверенітет, послабити багаторічний альянс демократичних націй, сформований після Другої світової війни, і знищити культуру та ідентичність українського народу».

На виставці немає жодної роботи, яка б не схвилювала глядача. Кожна – окрема історія, зі своїм сенсом, емоційним та психологічним підтекстом. До цього треба відзначити оптимально вдалий дизайн і необхідний комфорт для відвідувачів.

Як зазначив начальник поїзда мистецтва Олександр Пирожков: «На 20 липня нашу виставку подивилося понад сім тисяч відвідувачів з різних міст України. Кропивницький нас найбільше вразив, тому що за два дні тут побувало близько двох тисяч глядачів. Цей проєкт реалізується за підтримки Фонду Говарда Баффета, який з 2022 року надав Україні понад мільярд гривень допомоги. До речі, його першим проєктом було відтворення вагонів-кухонь, тобто кухарського поїзда. Другим став мистецький. Творчий ідеолог та організатор виставки друг Говарда Баффетта фотожурналіст Мухаммед Мухейсен. Дизайном займалися працівники Укрзалізниці».