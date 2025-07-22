Олена Шуляк: В Україні стартувала масштабна житлова реформа

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Житло без черг. У “Слузі Народу” розповіли про запуск житлової реформи

Парламент у першому читанні підтримав перший рамковий закон “Про основні засади житлової політики”, що дає старт масштабній житловій реформі в Україні. За ухвалення цього законопроєкту наша держава отримає 300 млн євро як виконання одного з індикаторів програми Ukraine Facility, відповідно до якої Україні надається 50 млрд євро від ЄС.

Про це повідомила очільниця партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, цей документ був поданий до парламенту ще в січні й має на меті запустити масштабну реформу, яка покликана вирішити житлові проблеми сотень тисяч українців, котрі десятиліттями чекають на житло.

“Понад 600 тис. українців десятиліттями стоять у квартирних чергах і це дані тільки на 2015 рік. А війна ще суттєвіше поглибила цю проблему, оскільки в нас колосальна кількість ВПО, які також потребують поліпшення житлових умов”, – зазначила Олена Шуляк.

Очільниця “Слуги Народу” розповіла, що за її ініціативою було організовано серію публічних консультацій. У них взяли участь представники громадськості, експерти, міжнародні організації, а також звичайні громадяни. Загалом до обговорень долучилося понад тисяча людей з усієї країни.

Втім, під час обговорень звучали неправдиві твердження, що начебто “законопроєктом вкрали житло у військових”. Олена Шуляк спростувала цю дезінформацію та запевнила, що документ не скасовує права військових на житло і не містить норм про їхнє виселення після завершення служби. Вона пояснила, що житлові гарантії для військовослужбовців будуть окремо врегульовані у профільному законі – “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. Крім того, стаття 12 нового законопроєкту дозволяє окремо регулювати правила користування службовим житлом для військових, поліцейських та інших категорій у спеціальних законах, а не в загальному порядку.

У партії “Слуга Народу” зазначили, що замість старої системи квартирних черг, які роками не рухаються, люди зможуть скористатися сучасними механізмами – фінансово-кредитними інструментами, оновленими житлово-будівельними кооперативами та державно-приватним партнерством. У майбутньому це втілюватиметься через операторів доступного житла.

“Це, що стосується отримання житла у власність. Для тих громадян, чиї доходи цього не дозволять, буде запроваджено два формати тимчасового житла – соціальна оренда та оренда з правом викупу. Обидва механізми вже багато років ефективно працюють у ЄС, і ми максимально адаптуємо їх під українські реалії так, щоб це дійсно працювало й максимально ефективно закривало потребу в житлі. Зокрема, буде і тимчасове службове житло”, – наголосила Олена Шуляк.

Очільниця “Слуги Народу” додала, що в межах реформи планується створення державного та муніципального фонду соціального житла, який забезпечить соціальну оренду. Сьогодні таких фондів в Україні не існує через масову приватизацію у 90-х роках.

“Це буде і нове житло, що споруджуватиметься за державний кошт, і державно-приватне партнерство, але головне, що ми зможемо в такий спосіб нарешті добудувати всі наші довгобуди – наслідок діяльності недобросовісних забудовників і не тільки. Законопроєкт щодо фонду соціального житла, де все це буде прописано, вже готується. Наступним, фінальним, буде законопроєкт про управління цим фондом”, – додала народна депутатка.

Раніше в партії “Слуга Народу” повідомляли, що реформа цифровізації дала громадам інструменти прозорого планування та контролю відновлення.