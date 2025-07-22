Елена Шуляк: В Украине стартовала масштабная жилищная реформа

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Жилье без очередей. В “Слуге Народа” рассказали о запуске жилищной реформы

Парламент в первом чтении поддержал первый рамочный закон “Об основных принципах жилищной политики”, который дает старт масштабной жилищной реформе в Украине. За принятие этого законопроекта наше государство получит 300 млн евро как выполнение одного из индикаторов программы Ukraine Facility, согласно которой Украине предоставляется 50 млрд евро от ЕС.

Об этом сообщила глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

По ее словам, этот документ был подан в парламент еще в январе и имеет целью запустить масштабную реформу, призванную решить жилищные проблемы сотен тысяч украинцев, которые десятилетиями ждут жилье.

“Более 600 тыс. украинцев десятилетиями стоят в квартирных очередях, и это данные только на 2015 год. А война еще значительно углубила эту проблему, поскольку у нас колоссальное количество ВПЛ, которые также нуждаются в улучшении жилищных условий”, – отметила Елена Шуляк.

Глава “Слуги Народа” рассказала, что по ее инициативе была организована серия публичных консультаций. В них приняли участие представители общественности, эксперты, международные организации, а также обычные граждане. В целом к обсуждениям присоединилось более тысячи людей со всей страны.

Однако во время обсуждений звучали неправдивые утверждения, будто “законопроект украл жилье у военных”. Елена Шуляк опровергла эту дезинформацию и заверила, что документ не отменяет права военных на жилье и не содержит норм об их выселении после завершения службы. Она объяснила, что жилищные гарантии для военнослужащих будут отдельно урегулированы в профильном законе – “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”. Кроме того, статья 12 нового законопроекта позволяет отдельно регулировать правила пользования служебным жильем для военных, полицейских и других категорий в специальных законах, а не в общем порядке.

В партии “Слуга Народа” отметили, что вместо старой системы квартирных очередей, которые годами не движутся, люди смогут воспользоваться современными механизмами – финансово-кредитными инструментами, обновленными жилищно-строительными кооперативами и государственно-частным партнерством. В будущем это будет осуществляться через операторов доступного жилья.

“Это, что касается получения жилья в собственность. Для тех граждан, чьи доходы этого не позволят, будут внедрены два формата временного жилья – социальная аренда и аренда с правом выкупа. Оба механизма уже много лет эффективно работают в ЕС, и мы максимально адаптируем их под украинские реалии так, чтобы это действительно работало и максимально эффективно закрывало потребность в жилье. В частности, будет и временное служебное жилье”, – подчеркнула Елена Шуляк.

Глава “Слуги Народа” добавила, что в рамках реформы планируется создание государственного и муниципального фонда социального жилья, который обеспечит социальную аренду. Сегодня таких фондов в Украине не существует из-за массовой приватизации в 90-х годах.

“Это будет и новое жилье, которое будет строиться за государственный счет, и государственно-частное партнерство, но главное, что мы сможем таким образом наконец достроить все наши долгострои – следствие деятельности недобросовестных застройщиков и не только. Законопроект о фонде социального жилья, где все это будет прописано, уже готовится. Следующим, финальным, будет законопроект об управлении этим фондом”, – добавила народный депутат.

Ранее в партии “Слуга Народа” сообщали, что реформа цифровизации дала громадам инструменты прозрачного планирования и контроля восстановления.