Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області у січні–травні 2025 року

У січні–травні 2025р. обсяг експорту товарів становив 336,6 млн.дол. США, імпорту – 130,6 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2024р. експорт товарів зменшився на 11,9%, імпорт – збільшився на 35,2%. Позитивне сальдо становило 206 млн.дол. (у січні–травні 2024р. – 285,4 млн.дол.).

Експорт товарів з області здійснювався до 101 країни світу, імпорт – з 74.

Частка області в експорті товарів України у січні–травні 2025р.

становила 2%.

Найбільше експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження, продуктів рослинного походження, готових харчових продуктів.

У структурі імпортних надходжень переважали машини, обладнання

та механізми; електротехнічне обладнання; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби; жири та олії тваринного або рослинного походження; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; продукти рослинного походження.

Заступниця начальника Алла КРАВЧЕНКО