Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області у січні–травні 2025 року

У січні–травні 2025р. обсяг експорту товарів становив 336,6 млн.дол. США, імпорту – 130,6 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2024р. експорт товарів зменшився на 11,9%, імпорт – збільшився на 35,2%. Позитивне сальдо становило 206 млн.дол. (у січні–травні 2024р. – 285,4 млн.дол.).
Експорт товарів з області здійснювався до 101 країни світу, імпорт – з 74.
Частка області в експорті товарів України у січні–травні 2025р.
становила 2%.
Найбільше експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження, продуктів рослинного походження, готових харчових продуктів.
У структурі імпортних надходжень переважали машини, обладнання
та механізми; електротехнічне обладнання; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби; жири та олії тваринного або рослинного походження; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; продукти рослинного походження.
Заступниця начальника Алла КРАВЧЕНКО
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