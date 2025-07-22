Компенсація за невикористану відпустку для військових у 2025 році: що змінює новий закон? Пояснення від юристів

Військовослужбовці, які звільняються зі служби, тепер мають гарантоване право на грошову компенсацію за всі невикористані дні відпустки — як основної, так і додаткової. Раніше через це доводилось звертатися до суду, зокрема й у випадках з відпусткою за статусом УБД. Тепер таку виплату закріпили в законі.

Що це означає для військових, коли закон набере чинності та хто ще зможе отримати компенсацію — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Хто має право на компенсацію?

Право на грошову компенсацію мають усі військовослужбовці, які звільняються зі служби, незалежно від причин звільнення, якщо на момент звільнення у них є невикористані дні:

щорічної основної відпустки (30 календарних днів);

додаткових відпусток (наприклад, за статусом УБД);

соціальних відпусток.

«Цей закон фактично усуває правову колізію, коли військовим доводилось доводити своє право на компенсацію через суди. Тепер виплата передбачена напряму законом — і це має значно спростити процедуру», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Закон чітко закріплює право на компенсацію незалежно від причини невикористання відпустки — навіть якщо це пов’язано з бойовими діями, нестачею особового складу або іншими об’єктивними обставинами.

Що з відпустками під час воєнного стану?

За чинним законодавством, військовослужбовці мають право на 30 календарних днів щорічної відпустки. Проте через бойову обстановку, нестачу особового складу або інші об’єктивні причини реалізувати це право вчасно часто неможливо.

Водночас перенесення відпустки на наступний рік закон забороняє.

У випадку загибелі військовослужбовця, компенсацію за невикористані дні відпустки отримають особи, зазначені в його розпорядженні або якщо таких немає — право на кошти переходить у спадщину.

Як отримати компенсацію?

Процедура отримання компенсації має бути деталізована в підзаконних актах — після набрання чинності Законом. Але базовий порядок буде таким:

Звернення до кадрового органу/військової частини при звільненні. Підрахунок усіх днів невикористаних відпусток. Розрахунок суми компенсації відповідно до грошового забезпечення. Виплата коштів на рахунок звільненого.

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.