Було гучно

У ніч на понеділок Кропивницький зазнав повітряного удару. З третьої до майже п’ятої години у місті лунали вибухи. Багато людей каже, так гучно у Кропивницькому ще не було. Зранку в повітрі смерділо паленим.

О 23:09 у неділю в Кропивницькому оголосили повітряну тривогу. Не всі сприйняли її всерйоз. Близько першої ночі «Твій Кропивницький» повідомив про ворожі безпілотники, які летіли у напрямках на Олександрію, Знам’янку, Олександрівку.

Близько третьої кропивничани почули в небі характерне дзижчання. Мабуть, ні в кого не було сумнівів: це – безпілотники. А потім – вибухи, вибухи…

Близько п’ятої ранку cтихло.



Начальник ОВА Андрій Райкович повідомив про пошкодження у Кропивницькому будівлі філармонії. Директорка закладу Наталія Агапєєва доповнила цю інфомацію тим, що вибитим склом травмовано охоронника. І зазначила, що від госпіталізації сторож відмовився.

Постраждали також приміщення ЦДУ імені Винниченка – повилітали шибки. Ректор університету Євген Соболь запевнив, що навчальному процесу це не перешкодило. Значно більше постраждала розташована неподалік будівля МНС, теж старовинна, там пожежники працювали до ранку.

Обійшлося без людських жертв, і це – головне.