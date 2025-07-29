Щорічна грошова виплата ветеранам війни до Дня Незалежності України: куди звертатися

Ветерани війни можуть отримати грошову виплату до Дня Незалежності України. Раніше таку виплату надавали до 5 травня. Хто саме може отримати, в якому розмірі та куди звертатися — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Хто може отримати виплату та в якому розмірі

люди з інвалідністю внаслідок війни: I групи — 3100 грн II групи — 2900 грн III групи — 2700 грн

люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 3100 грн

учасники бойових дій, постраждалі на Революції Гідності, неповнолітні в’язні, діти, народжені в місцях утримання — 1000 грн

члени сімей загиблих ветеранів, захисників, померлих учасників бойових дій та інвалідів — 650 грн

учасники війни, колишні в’язні, примусово вивезені, діти партизанів і підпільників — 450 грн.

Повний перелік зазначено у постанові Кабміну від 29.04.2025 № 486.

Як отримати виплату

Пенсіонерам — виплата надійде автоматично разом із серпневою пенсією.

Ветеранам, які проходять службу або працюють — кошти перерахують через військову частину чи роботодавця (заяву має подати роботодавець).

Людям, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами і не проходять службу / не працюють — потрібно звернутися із заявою до Пенсійного фонду України.

Коли та як подати заяву

До 01 серпня 2025 року:

до сервісного центру ПФУ або ЦНАП за місцем проживання

поштою — до територіального органу ПФУ

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Що вказати в заяві

дані паспорта та картки платника податків

номер банківського рахунку

реквізити посвідчення, що дає право на виплату.

Як оскаржити відмову

Подати скаргу до суду, в якій обґрунтувати порушення прав.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як діяти у вашій ситуації. Наприклад, куди звертатися по виплату та які документи потрібно зібрати.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/