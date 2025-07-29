Позиції кандидата Безая

Відповідно до звернення кандидата на посаду директора обласної філармонії Олександра Безая 29 липня в приміщенні Кіровоградської обласної військової адміністрації пройшов брифінг, на якому він представив програму своєї майбутньої діяльності.

Як відомо, академічний співак лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, нинішній викладач Кропивницького музичного фахового коледжу Олександр Безай з 2016 по 2021 рік працював солістом обласної філармонії. Тому він одразу наголосив, що знає колектив, знає, що треба робити, що готовий до виконання своєї програми. У ній він виділив такі напрямки.

Про колектив філармонії:

«Людина творить філармонію, людина творить мистецтво, а не мистецтво творить людину і не будівля творить мистецтво», – зазначив кандидат. Одна з проблем філармонії, вважає він, це неукомплектованість колективів. «Хлопці і дівчата пішли воювати, і це дійсно обов’язок кожного. Але колективи залишилися без своїх провідних артистів. Впевнений в тому, що треба укомплектувати колективи новими артистами. Повернуться з війни наші артисти, ми будемо проводити з ними бесіди, будемо обговорювати їхню подальшу перспективу в Кіровоградській обласній філармонії. І думаю, що прийдемо до спільної мови», – наголосив Олександр Безай.

Про медійність:

«Є нові потужні способи популяризації мистецтва, популяризації артиста. Тому адміністрації філармонії буде легше продавати концерти, легше продавати квитки, якщо артисти будуть впізнаваними. Тобто будуть медійними особистостями. Це ми можемо бачити на прикладі акторів Івано-Франківського театру. У нас є талановиті гарні артисти, солісти, інструменталісти, танцівники, які дійсно заслуговують медійності».

Про оплату праці:

«Зараз у філармонії соліст «Зорян» заробляє десять з половиною тисяч гривень. Артист камерного оркестру «Концертіно» – дві вісімсот. Це у місяць, не в день і не в тиждень. А керівник оркестру Хілобокова отримує три з половиною тисячі гривень. Тому цю проблему треба вирішувати не за рахунок обласного бюджету. Ми маємо заробляти гроші, концертною діяльністю наповнювати свій бюджет і з цього бюджету робити доплати нашим артистам і тим людям, які обслуговують філармонію. Ми можемо це робити, але чомусь до цього ніхто не зробив. (…) Кінцевому бенефіцеару, який випустився з вищого навчального закладу кудись треба йти реалізовуватись, а йти реалізовуватись на дві вісімсот у камерний оркестр, або на десять тисяч в «Зоряни», вибачте, це мабуть принизливо».

Про захист прав:

«Законодавча база в Україні говорить нам про те, що після 10 років як артист відпрацював на сцені, якщо він має відповідну кваліфікацію у своєму дипломі, він може подати документи на звання. За останні 10 років не було таких подань. Але у нас же ці люди є, і ми їх прекрасно бачимо на сцені філармонії. Це одна з тих речей, які будуть захищати права наших артистів і стимулювати їх до подальшої роботи, щоб вони були більш зацікавлені дарувати мистецтво з гарним настроєм і гарною життєвою позицією».

Про нові концертні програми:

«Коли у нас будуть укомплектовані колективи, ми зможемо говорити про те, що робимо декілька гарних потужних концертних програм. Одна буде направлена на українське село, на українське місто, на нашу область. Потім треба підписати меморандум про співпрацю з обласними філармоніями України. Ця ініціатива була. Але це треба зробити більш якісним чином, щоб зробити гастрольний тур і в один тиждень об’їздити п’ять або шість закладів», – зазначив Олександр Безай. Він також включив сюди створення тематичних концертів для поранених бійців у шпиталях та концертні програми для підрозділів Збройних Сил України, щоб «український воїн був міцним і мав той український дух, щоб боротися з ворогом».

Про актуальне:

«Якщо завтра конкурсна комісія скаже мені “іди працюй!”, я особисто полізу на дах, візьму телефон, зніму повністю весь дах. Філармонія – це не тільки сцена, стільці чи фоє. Це і покрівля, це і підвал, це і каналізація. Я буду це знімати і показувати на загал. Що було зроблено, коли і як. Ми будемо відкриті до людей. Будемо робити так, щоб цей заклад став тим магнітом, який притягує людей».

Кандидат також запропонував зробити корекцію орендної плати для тих колективів, які займаються мистецтвом у нашому місті.

«Ми не повинні ставити однакову планку, наприклад, для Олі Полякової і для «Світанку». Такого не має бути. Це ж наші люди, ми повинні їх підтримувати і робити спільні проєкти».