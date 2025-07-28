Наше олімпійське майбутнє

Минулої суботи в македонському Скоп’є завершився черговий вже 18-й Європейський літній олімпійський фестиваль. Це комплексні спортивні змагання для юних спортсменок і спортсменів з 14 до 18 років з 50 країн, які об’єднує Асоціація європейських олімпійських комітетів.

Такі змагання для юних спортивних талантів вперше відбулися ще в 1999-му році під егідою Міжнародного олімпійського комітету. На відміну від Олімпійських та Європейських ігор юнацькі старти відбуваються кожні два роки. При цьому зимні та літні Європейські олімпійські фестивалі проходять в один і той же рік.

Цього разу літні змагання проходили у трьох містах – північномакедонських Скоп’є та Куманово, а також у хорватському Осієку, де змагалися представники спортивної гімнастики. Понад 4 тисячі атлетів із 48 європейських країн виявляли найкращих у 15 видах спорту. Багатьох учасників цих змагань ми зможемо побачити наступного року на Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі, які пройдуть вперше з 2018 року, коли найкращих юних атлетів світу приймав Буенос-Айрес. Саме там розпочинали свій шлях до великих спортивних вершин у легкій атлетиці та спортивній гімнастиці чемпіонка, бронзовий призер та фіналісти Олімпійських ігор у Парижі – Ярослава Магучіх, Михайло Кохан, наш земляк Олег Дорощук та Назар Чепурний.

А на черговому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Скоп’є в юних талантів була чудова можливість перевірити власні сили в умовах гарної конкуренції та зрозуміти свій рівень готовності до серйозних випробувань. Потрібно визнати, що ця готовність була гарною, адже в Скоп’є збірна України перевершила досягнення попередників на юнацьких олімпійських фестивалях у Банська–Бистриці (по 6 золотих, срібних і бронзових медалей) та Мариборі (1 золота, 5 срібних, 6 бронзових). На XVIII Європейському юнацькому фестивалі в активі українських юнаків і дівчат 23 медалі (5 золотих, 8 срібних, 10 бронзових) та 10 місце в неофіційному медальному заліку.

І нам вдвічі приємно, що лік цим нагородам у перший день змагань відкрила представниця Кіровоградщини, вихованка Петрівської ДЮСШ Юлія Ісаченко. Юля разом із Іллею Лящем із Рівненської області виграли кваліфікацію змагань у міксті в стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. На жаль, у фіналі український дует поступився іспанцям – 12:10 – та здобув срібні медалі. А в передостанній день змагань у новому виді програми – дуеті в стрільбі з пневматичного пістолету з 10 метрів – Юлія Ісаченко та Ілля Лящ знову підтвердили свою майстерність, здобувши бронзу в боротьбі з болгарами з рахунком 21:17.

Був шанс у підопічної Максима Андрусенка виграти медаль в індивідуальних змаганнях. Але в бронзовому двобої Юля Ісаченко програла суперниці з Чехії, зупинившись в кроці від призового п’єдесталу. Таким чином представниця Кіровоградської обласної федерації стрільби повертається в Україну з двома медалями ЄЮОФ-2025.

Як повідомив нам старший тренер збірної Кіровоградщини з кульової стрільби, ЗТУ Ілгам Ібрагімов, Юлія Ісаченко наразі найсильніша в кульовій стрільбі в Україні не тільки в цьому віці, але й, мабуть, серед усіх конкуренток. Єдине, що вона дуже багато змагається у своєму юному віці, і, можливо, це позначилося у вирішальні миті в Скоп’є. Але дві нагороди на такому рівні варті поваги та захоплення.

Ну а засмучує те, що ці міжнародні змагання можуть стати останніми для Юлі Ісаченко як представниці Кіровоградщини. Наразі вона навчається у Львівському фаховому коледжі спорту. І за сприяння та допомоги керівника обласної спортивної галузі Андрія Щетина вдалося ще домогтися того, щоб в цьому році талановита дівчинка представляла Кіровоградську область. На жаль, її особистий тренер Максим Андрусенко, не порадившись із колегами та нашими спортивними керівниками, вирішив, що у Львові Юлі буде краще. А в нас суттєвих важелів, щоб зберегти потенційну учасницю, а можливо, і медалістку Олімпійських ігор, не знайшлося.

Ілгам Ібрагімов зазначив, що це вже тенденція, коли ми втрачаємо для області перспективних спортсменів. Так само у Львові також опинилася ще одна вихованка Петрівської ДЮСШ Ольга Лепська – переможниця та призерка чемпіонатів України в складі збірної Кіровоградщини. І її ми теж із наступного року більше не побачимо в складі збірної області. Залишається лише побажати дівчатам подальших успіхів і пишатися, що саме на Кіровоградщині вони робили свої перші дуже важливі спортивні кроки.

До речі, Ілгам Ібрагімов не сумнівається, що Юля Ісаченко здобуде право виступати на юнацьких Олімпійських іграх 2026 року в Досі й буде там реальною претенденткою на нагороди. Але вже як спортсменка зі Львівщини. Ну а тренери Кіровоградщини свою справу зробили, адже ще три роки тому саме Ілгам Ібрагімов заявляв, що ця дівчина буде з медаллю в Скоп’є. І наш досвідчений фахівець не помилився.

Про виступ ще одного атлета з Кіровоградщини Кіріла Стеця на ЄЮОФ-2025 нам розповів старший тренер збірної області з дзюдо Сергій Нечмоня. За словами Сергія Миколайовича, спортсмена виховав у Малій Висці, де сприяють розвитку спорту та піклуються про своїх талантів, тренер Леонід Топчій. Кіріл – найсильніший в Україні у своєму віці, адже виграв чемпіонат країни у ваговій категорії до 50 кг та абсолютно заслужено відібрався на Європейський юнацький олімпійський фестиваль. А ось вже в Скоп’є нашому землякові трохи не пощастило з жеребом. Першу сутичку Стець виграв, а далі потрапив на першого номера рейтингу та більш досвідченого грузина. І наш земляк поступився двом майбутнім призерам. У підсумку дзюдоїст із Малої Виски посів сьоме місце. Хоча за більш сприятливих обставин цілком міг розраховувати на медаль. Хоча те, що він відібрався на такий престижний форум, – вже успіх. Попереду чемпіонат світу в його віковій категорії, але туди допустили білорусів під їхнім прапором. Цілком реально, що збірна України відмовиться від участі в цьому турнірі.

А для подальшого прогресу та руху вперед Кірілові Стецю потрібно суттєво додавати у вазі. Адже з наступного року найменша категорія – до 60 кг. Але він хлопець наполегливий та цілеспрямований, а особистий тренер Леонід Топчій у нього кваліфікований. Та й Сергій Нечмоня має можливості допомагати порадами.

І нарешті третім спортсменом з Кіровоградщини, який виступив у Скоп’є, був стрибун у висоту Іван Доній. Як зазначив наставник атлета, ЗТУ Геннадій Здітовецький, у нього, після того, як Іван виграв чемпіонат України й відібрався на Європейський юнацький олімпійський фестиваль, були певні сподівання на нагороду. Це в ідеалі. Тим більше, що в кваліфікації Ваня доволі впевнено взяв 2,01 м і встановив своє найкраще досягнення на відкритому повітрі. Вже після змагань Іван, спілкуючись із своїм тренером, сказав, що, якби цього вечора змагання продовжувалися, то він готовий був стрибати ще вище.

А ось під час ранкового фіналу кропивничанин відчув дискомфорт у тій нозі, якою здійснює поштовх. І це далося взнаки. У підсумку Доній подолав 198 см і посів 9-те місце. Боротьба ж за золото видалася на рекордних для учасників висотах. Із особистим досягненням 215 см переміг стрибун із Греції Шаравантос Алівізатос. Друге місце з таким же результатом посів чех Войтех Зайчик, а бронзову медаль, подолавши 211см, завоював Даніелс Гієдріс із Латвії. Кращий же результат сезону в Європі до цього був саме 211 см.

Звісно, що в нашого атлета та його тренера є певне незадоволення результатом. Але це привід працювати далі й реалізувати свій гарний потенціал на юнацькому чемпіонаті Європи та юнацьких Олімпійських іграх, які відбудуться в наступному році. У цьому сезоні, можливо, Іван Доній ще виступить на командному чемпіонаті України серед юнаків. Але це, як підкреслив Геннадій Здітовецький, буде залежати від стану спортсмена.