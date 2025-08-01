Як дитині, яка повернулася з ТОТ чи депортації, отримати підйомну допомогу

Діти, які повернулися з тимчасово окупованих територій або депортації, можуть отримати підйомну допомогу від держави. Йдеться про 50 тисяч гривень на кожну дитину. Хто має право на виплату, які документи потрібні та куди звертатися — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.
Хто може отримати допомогу
- законний представник дитини:
батько/мати
усиновлювач
опікун/піклувальник
- уповноважена особа (на підставі довіреності).
Коли можна отримати підйомну допомогу
З дати прибуття з дитиною в Україну, якщо воно відбулося після 6 червня 2025 року.
Звернутися потрібно впродовж року з дня прибуття. Якщо ж ви прибули в Україну до вищевказаної дати — у виплаті можуть відмовити.
Куди звертатися для отримання допомоги
До Державної служби у справах дітей.
Які документи необхідні
- заява
- паспорт громадянина України чи інший документ який посвідчує особу (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця)
- картка платника податків
- свідоцтво про народження дитини.
Скільки чекати на виплату підйомної допомоги
Впродовж п’яти днів із дня подання заяви.
На що можна витратити кошти
- на створення належних умов для реінтеграції та адаптації дитини в Україні (житло, ліки, продукти, на придбання необхідного приладдя для навчання та дозвілля, а також надання підтримки у сфері психічного здоров’я)
- здійснення заходів, спрямованих на невідкладне забезпечення прав та найкращих інтересів дитини (забезпечення дитини речами першої потреби, проживання дитини, харчування).
Державна служба у справах дітей ознайомлює з умовами отримання та використання коштів підйомної допомоги.
Де отримати безоплатну юридичну підтримку
Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як діяти у вашій ситуації. Наприклад, як оформити підйомну допомогу.
Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.
Як звернутися до системи надання БПД:
Як дитині, яка повернулася з ТОТ чи депортації, отримати підйомну допомогу