Як дитині, яка повернулася з ТОТ чи депортації, отримати підйомну допомогу

Діти, які повернулися з тимчасово окупованих територій або депортації, можуть отримати підйомну допомогу від держави. Йдеться про 50 тисяч гривень на кожну дитину. Хто має право на виплату, які документи потрібні та куди звертатися — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Хто може отримати допомогу

законний представник дитини:

батько/мати

усиновлювач

опікун/піклувальник

уповноважена особа (на підставі довіреності).

Коли можна отримати підйомну допомогу

З дати прибуття з дитиною в Україну, якщо воно відбулося після 6 червня 2025 року.

Звернутися потрібно впродовж року з дня прибуття. Якщо ж ви прибули в Україну до вищевказаної дати — у виплаті можуть відмовити.

Куди звертатися для отримання допомоги

До Державної служби у справах дітей.

Які документи необхідні

заява

паспорт громадянина України чи інший документ який посвідчує особу (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця)

картка платника податків

свідоцтво про народження дитини.

Скільки чекати на виплату підйомної допомоги

Впродовж п’яти днів із дня подання заяви.

На що можна витратити кошти

на створення належних умов для реінтеграції та адаптації дитини в Україні (житло, ліки, продукти, на придбання необхідного приладдя для навчання та дозвілля, а також надання підтримки у сфері психічного здоров’я)

здійснення заходів, спрямованих на невідкладне забезпечення прав та найкращих інтересів дитини (забезпечення дитини речами першої потреби, проживання дитини, харчування).

Державна служба у справах дітей ознайомлює з умовами отримання та використання коштів підйомної допомоги.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як діяти у вашій ситуації. Наприклад, як оформити підйомну допомогу.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/