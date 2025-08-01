Як дитині, яка повернулася з ТОТ чи депортації, отримати підйомну допомогу

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Андрій Флоренко
-
12:32
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Діти, які повернулися з тимчасово окупованих територій або депортації, можуть отримати підйомну допомогу від держави. Йдеться про 50 тисяч гривень на кожну дитину. Хто має право на виплату, які документи потрібні та куди звертатися — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

 

Хто може отримати допомогу

  • законний представник дитини:

батько/мати

усиновлювач

опікун/піклувальник

  • уповноважена особа (на підставі довіреності).

 

Коли можна отримати підйомну допомогу

З дати прибуття з дитиною в Україну, якщо воно відбулося після 6 червня 2025 року.

Звернутися потрібно впродовж року з дня прибуття. Якщо ж ви прибули в Україну до вищевказаної дати — у виплаті можуть відмовити.

Куди звертатися для отримання допомоги

До Державної служби у справах дітей.

Які документи необхідні

  • заява
  • паспорт громадянина України чи інший документ який посвідчує особу (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця)
  • картка платника податків
  • свідоцтво про народження дитини.

Скільки чекати на виплату підйомної допомоги

Впродовж п’яти днів із дня подання заяви.

 

На що можна витратити кошти

  • на створення належних умов для реінтеграції та адаптації дитини в Україні (житло, ліки, продукти, на придбання необхідного приладдя для навчання та дозвілля, а також надання підтримки у сфері психічного здоров’я)
  • здійснення заходів, спрямованих на невідкладне забезпечення прав та найкращих інтересів дитини (забезпечення дитини речами першої потреби, проживання дитини, харчування).

Державна служба у справах дітей ознайомлює з умовами отримання та використання коштів підйомної допомоги.

 

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

 

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як діяти у вашій ситуації. Наприклад, як оформити підйомну допомогу.

 

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

 

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/

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