З 1 серпня – повні штрафи за порушення РРО/ПРРО

З 1 серпня 2025 року в Україні офіційно завершується “пільговий період” для підприємців: штрафи за порушення порядку застосування РРО/ПРРО знову діятимуть у повному обсязі. Це означає: помилок у розрахунках і нехтування законодавством більше не пробачають. Бізнес має працювати бездоганно — або платити дорого.
Що змінюється для бізнесу
Перехідне “пом’якшення”, яке дозволяло знижені штрафи — 25% або 50% — втрачає чинність з 1 серпня. Тепер порушення Закону №265/95-ВР коштуватимуть набагато дорожче:
- 100% вартості товару чи послуги — при першому порушенні
- 150% — за кожне наступне
Це означає, що нефіскалізований продаж товару на 2 000 грн може призвести до штрафу в 2 000 грн — одразу. Повтор — уже 3 000 грн. І це не межа.
Які ризики для підприємців, які не ведуть бухгалтерію самостійно
Повернення повних штрафів — не просто технічне оновлення, а чіткий сигнал ринку: дерегуляція акінчилась, держава посилює контроль. Особливо уважними мають бути представники:
- торгівлі (онлайн і офлайн)
- громадського харчування
- сервісних компаній
- ФОПів 2–3 груп, що працюють з фізичними особами
Розрахункові документи, легалізовані РРО або ПРРО, фіскалізація — усе це більше не опція, а умова роботи без фінансових ризиків.
Що потрібно зробити прямо зараз та буди готовими працювати в білу з 1 серпня:
- Перевірте, чи всі ваші РРО/ПРРО зареєстровані та працюють коректно
- Забезпечте фіскалізацію всіх операцій, незалежно від суми
- Видавайте розрахункові документи — в паперовій або електронній формі
Це не тільки уникнення штрафів — це захист репутації, довіра клієнтів і чесна конкуренція.
Бізнес в Україні входить у нову фазу прозорості. Повні штрафи за порушення РРО — це лакмусовий папірець для всіх, хто працює з готівкою чи приймає платежі. Тепер “пережити перевірку” не вийде — працювати правильно треба щодня.
Пресреліз компанії: MRG outsourcing
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