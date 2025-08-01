З 1 серпня – повні штрафи за порушення РРО/ПРРО

З 1 серпня 2025 року в Україні офіційно завершується “пільговий період” для підприємців: штрафи за порушення порядку застосування РРО/ПРРО знову діятимуть у повному обсязі. Це означає: помилок у розрахунках і нехтування законодавством більше не пробачають. Бізнес має працювати бездоганно — або платити дорого.

Що змінюється для бізнесу

Перехідне “пом’якшення”, яке дозволяло знижені штрафи — 25% або 50% — втрачає чинність з 1 серпня. Тепер порушення Закону №265/95-ВР коштуватимуть набагато дорожче:

100% вартості товару чи послуги — при першому порушенні

150% — за кожне наступне

Це означає, що нефіскалізований продаж товару на 2 000 грн може призвести до штрафу в 2 000 грн — одразу. Повтор — уже 3 000 грн. І це не межа.

Які ризики для підприємців, які не ведуть бухгалтерію самостійно

Повернення повних штрафів — не просто технічне оновлення, а чіткий сигнал ринку: дерегуляція акінчилась, держава посилює контроль. Особливо уважними мають бути представники:

торгівлі (онлайн і офлайн)

громадського харчування

сервісних компаній

ФОПів 2–3 груп, що працюють з фізичними особами

Розрахункові документи, легалізовані РРО або ПРРО, фіскалізація — усе це більше не опція, а умова роботи без фінансових ризиків.

Що потрібно зробити прямо зараз та буди готовими працювати в білу з 1 серпня:

Перевірте, чи всі ваші РРО/ПРРО зареєстровані та працюють коректно

Забезпечте фіскалізацію всіх операцій, незалежно від суми

Видавайте розрахункові документи — в паперовій або електронній формі

Це не тільки уникнення штрафів — це захист репутації, довіра клієнтів і чесна конкуренція.

Бізнес в Україні входить у нову фазу прозорості. Повні штрафи за порушення РРО — це лакмусовий папірець для всіх, хто працює з готівкою чи приймає платежі. Тепер “пережити перевірку” не вийде — працювати правильно треба щодня.

Пресреліз компанії: MRG outsourcing