Для громад отсрочат сроки разработки комплексных планов пространственного развития: нардеп Шуляк дала старт процессу

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Для громад продлят сроки разработки комплексных планов пространственного развития – нардеп Елена Шуляк

Для украинских территориальных громад планируют продлить сроки создания комплексных планов пространственного развития (КППР). Законопроект, который это предусматривает и который разработала вместе с коллегами глава партии “Слуга Народа”, народный депутат и руководитель профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк, парламент уже принял в первом чтении в конце июля.

“Мы четко понимаем, что комплексные планы пространственного развития – это новый инструмент в сфере градостроительной и землеустроительной документации, разработка которого требует значительного времени, усилий и финансирования, которые сейчас у всех направлены прежде всего на помощь армии, нашим защитникам и защитницам, ветеранам и ветеранкам, а также тем, кто в этом нуждается. Именно поэтому Верховная Рада, наш профильный региональный комитет, партия “Слуга Народа” пошли навстречу громадам, и мы подали соответствующий законопроект, который продлевает сроки создания этих планов, разработку которых предполагалось завершить до января 2025 года.

Мы учли предложения руководителей громад, областных администраций и советов, министерств и всех стейкхолдеров. У нас есть поддержка Президента Владимира Зеленского, есть поддержка Офиса Президента в лице Виктора Микиты – как в том, что касается непосредственно работы над КППР, так и в целом в нашей тяжелой работе по минимизации коррупции в градостроительной сфере, в чем, безусловно, помогут комплексные планы пространственного развития”, – отметила Елена Шуляк.

Как добавляют в партии “Слуга Народа”, предлагается установить предельные сроки подачи КППР: до 3 лет после окончания войны для громад прифронтовых областей и до 1 января 2028 года для всех остальных громад.

Что такое комплексные планы пространственного развития

Комплексный план пространственного развития одновременно является и градостроительной, и землеустроительной документацией. Каждая громада в КППР формирует четкие правила: что можно строить на соответствующей территории, а что строить запрещено, какие ограничения по застройке установлены – например, предельно допустимая этажность застройки, минимальные расстояния от определенных объектов и тому подобное, говорят в партии “Слуга Народа”.

“Комплексные планы пространственного развития означают создание качественной градостроительной документации. А это фактический “стоп” для различных видов рейдерства, появления незаконных долгостроев, самостроев и различного мошенничества в сфере градостроительства. Кроме того, качественная градостроительная документация в конечном итоге означает увеличение поступлений в местные бюджеты. А это уже весомое преимущество для громад”, – объясняет Елена Шуляк и добавляет, что старая документация, такая как детальные планы территорий – второй по уровню коррупционных рисков документ в градостроительстве – будет запрещена к использованию для отвода земли и изменения целевого назначения. Для этого будут использовать именно КППР.

Также, как подчеркивают в партии “Слуга Народа”, наличие комплексного КППР даст громадам преимущество при финансировании их инфраструктурных проектов за счет средств госбюджета и международных партнеров.

В партии “Слуга Народа” добавляют, что упростить громадам процесс разработки КППР поможет градостроительный кадастр государственного уровня – Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССС), которая уже начала работать и дает возможность обеспечить верификацию баз геопространственных данных и проектов.