Для громад відтермінують строки розроблення комплексних планів просторового розвитку: нардеп Шуляк дала старт процесу

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Для громад продовжать терміни розроблення комплексних планів просторового розвитку – нардеп Олена Шуляк

Для українських територіальних громад планують продовжити терміни створення комплексних планів просторового розвитку (КППР). Законопроєкт, який це передбачатиме та який розробила разом із колегами голова партії “Слуга Народу”, народний депутат і очільниця профільного Комітету ВР Олена Шуляк, парламент вже ухвалив у першому читанні наприкінці липня.

“Ми чітко розуміємо, що комплексні плани просторового розвитку – це новий інструмент у сфері містобудівної та землевпорядної документації, розроблення якого потребує значного часу, зусиль та фінансування, які зараз у всіх направлені насамперед на допомогу війську, нашим захисникам і захисницям, ветеранам і ветеранкам й тим, хто цього потребує. Саме тому Верховна Рада, наш профільний регіональний комітет, партія “Слуга Народу” пішли назустріч громадам, і ми подали відповідний законопроєкт, який пролонгує терміни створення цих планів, розроблення яких передбачалося завершити до січня 2025 року.

Ми врахували пропозиції керівників громад, обласних адміністрацій і рад, міністерств і всіх стейкхолдерів. У нас є підтримка Президента Володимира Зеленського, є підтримка Офісу Президента в особі Віктора Микити – як у тому, що стосується безпосередньо роботи над КППР, так і загалом у нашій важкій роботі з мінімізації корупції в містобудівній сфері, в чому, безперечно, допоможуть комплексні плани просторового розвитку”, – зазначила Олена Шуляк.

Як додають у партії “Слуга Народу”, пропонується встановити граничні терміни подачі КППР до 3 роки після завершення війни для громад прифронтових областей і до 1 січня 2028 року для всіх інших.

Що таке комплексні плани просторового розвитку

Комплексний план просторового розвитку є одночасно як містобудівною, так і землевпорядною документацією. Кожна громада в КППР формує чіткі правила: що можна будувати на відповідній території, а що будувати заборонено, які обмеження щодо забудови встановлені, наприклад, гранично допустима висотність забудови, мінімальні відстані від певних об’єктів тощо, пояснюють у партії “Слуга Народу”.

“Комплексні плани просторового розвитку означають створення якісної містобудівної документації. А це фактичний “стоп” різним видам рейдерства, появі незаконних довгобудів, самобудів та різного шахрайства у сфері містобудування. До того ж, якісна містобудівна документація зрештою означатиме збільшення надходжень до місцевих бюджетів. А це вже вагома перевага для громад”, – пояснює Олена Шуляк і додає, що стара документація, як-от детальні плани територій – другий за рівнем корупційних ризиків документ у містобудуванні – використовувати для землевідведення і зміни цільового призначення в результаті заборонять. Для цього будуть використовувати саме КППР.

Та й загалом, як наголошують у партії “Слуга Народу”, наявність комплексного ППР надасть громадам перевагу при фінансуванні їхніх інфраструктурних проєктів за кошти держбюджету та міжнародних партнерів.

У партії “Слуга Народу” додають, що спростити громадам процес розроблення КППР допоможе містобудівний кадастр державного рівня – Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ), яка вже почала працювати та дає змогу забезпечити верифікацію баз геопросторових даних і проєктів.