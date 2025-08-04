Генерали піщаних кар’єрів

Співробітники СБУ в Кіровоградській області спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили масштабну схему незаконного видобутку корисних копалин на Кіровоградщині. Через протиправні дії зловмисників державі завдано збитків на понад 50 мільйонів гривень.

У кримінальних провадженнях фігурують директор ДП «Завод залізобетонних виробів» – депутат Кіровоградської обласної ради від забороненої політичної партії «ОПЗЖ», керівник та головний інженер заснованого ним товариства з обмеженою відповідальністю, а також директор ще одного приватного підприємства.

Упродовж серпня-листопада 2024 року вони налагодили незаконне видобування корисних копалин із акваторії річки Дніпро в Олександрійському районі. За цей період видобуто 34 тисячі тонн піску, що орієнтовно дорівнює об’ємам майже 500 залізничних вагонів. Завдані збитки сягають понад 23 млн гривень.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, засновником ДП«Завод залізобетонних виробів» є Михайло Литвиненко. Він же був обраний у 2020 році до Кіровоградської обласної ради від політичної партії «ОПЗЖ».

Аналогічний факт незаконного видобутку піску встановлено на території села Первозванівка Кропивницького району. Директор малого підприємства у формі ТОВ із червня до вересня 2024 року організував незаконний видобуток 16 тисяч тонн піску та супіску. Збитки від протиправної діяльності оцінено у майже 30 млн гривень.

Прокурори Кіровоградської обласної та Кропивницької окружної прокуратур повідомили їм про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин місцевого значення у великих розмірах та вчиненому у складі організованої групи (ч. 3, 4 ст. 240 КК України).