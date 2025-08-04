Захист неба – це важливо

Зараз хлопці з мобільної вогневої групи однієї з військових частин, які прикривають небо над Кропивницьким і областю, чаклують над встановленням зенітної турелі «Щит-2» вартістю 160 тисяч гривень для захисту нас з вами від ворожих «шахедів». Вважаю доречним подякувати нашим захисникам і людям, які допомогли зібрати кошти на придбання дуже потрібного, коштовного засобу.

Слова подяки адресуємо голові фермерського господарства «ДЮК» Кутюку Геннадію Сергійовичу, директору ПП «Агрофірма “Агроленд”» Юрку Олегу Вікторовичу та директору фермерського господарства «Вікторія Агро» Островерхому Олександру Миколайовичу. А також сестрі військовослужбовця Яні Шпак і мешканцям села Семенасте, старості Семенастівського старостату Рівнянської територіальної громади Новоукраїнського району Кіровоградської області пані Кутюк Надії Олександрівні.

Водночас хотілося б достукатися до свідомості посадовців місцевого самоврядування міста Кропивницького і Кіровоградської області. Шановні наші, коли будете формувати бюджет на наступний рік, не забудьте закласти кошти на захист містян, стареньких і дітей.

Нагадуємо, що під час війни першочерговою статтею витрат має бути захист життя ваших виборців, а не фінансування бруківок, зелених (пов’ялих) насаджень і таке інше.

Переконаний, що рано чи пізно обов’язково буде проведено аудит ефективності використання бюджетних коштів під час війни. Чи будуть покарані винні – не знаю.

З повагою і вдячністю до ЗСУ і кожного, хто допомагає захистити Україну, голова ГО «Патріот Кіровоградщини» Вадим Нікітін.