Місто художника Горбунова

Нещодавно в обласному Музеї мистецтв відкрилася виставка члена НСХУ Геннадія Горбунова «Є місто, яке я бачу уві сні». Це 148 пейзажів, портретів, натюрмортів і замальовок, які по завершенню експозиції поповнять фондову збірку нашого музею.

Такий щедрий дар пояснюється тим, що Геннадій Олександрович має ностальгічні спомини про дитинство і юність, що пройшли в нашому місті. Коли йому було чотири роки, батьки переїхали з Приморського краю спочатку в Клинці, а потім до Кіровограда (нині Кропивницький). Тут він прожив з 1948 по 1961 рік. Малювати навчався у Юлії Прохорівни Петрашевської в тодішньому Палаці піонерів, згодом в Будинку народної творчості. Знаменно, що його перша персональна виставка відбулася у краєзнавчому музеї, коли Геннадію було 12 років. Після закінчення школи все його життя тісно пов’язане з Одесою, де він осягав фахову майстерність в художньому училищі імені Грекова, де працював у майстернях Художнього фонду.

Зрозуміло, що переважна більшість робіт, представлених в експозиції, присвячена Одесі. В пейзажах можна впізнати відомі локації міста, яке бачило багато перипетій, яке нині зазнає жорстоких атак з боку російських агресорів, але продовжує жити. Автор – типовий представник старої реалістичної школи, хоча тут є декілька робіт, які тяжіють до імпресіонізму.