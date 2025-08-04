Працюємо далі

Минулого тижня відбулися конкурси на посади керівників аж трьох комунальних закладів обласного рівня: бібліотеки імені Чижевського, філармонії та онкологічного центру. Інтрига була лише навколо філармонії – три претенденти. Інші дві – безальтернативні. Конкурсні комісії обласної ради більшістю голосів обрали очільників установ на наступні п’ять років.

Директоркою Кіровоградської обласної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського переобрано Валентину Животовську. Кіровоградську обласну філармонію продовжує очолювати Наталія Агапєєва. Виконуючий обов’язки генерального директора КНП «Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради» Ігор Макарук вже не «в.о.».

Вітаємо давніх добрих друзів редакції! Попереду багато відповідальної роботи, в тому числі співпраця із ЗМІ. А поки що ми поставили їм одне коротке запитання: з чого починається ваша нова п’ятирічка?

Валентина Животовська:

– З продовження початого та втілення нового. Конкурс не вплинув на нашу повсякденну роботу, на колектив, партнерів, відвідувачів. Ми робитимемо бібліотеку ще більш доступною, змістовною, наповненою цікавими і корисними заходами і подіями. Конкурс був одночасно підсумком і стартом. Працюємо у штатному режимі, наскільки це дозволяють умови війни.

Наталія Агапєєва:

– З усунення пошкоджень, яких зазнало приміщення філармонії внаслідок ворожої дронової атаки. Волонтери розбіглися, зараз тут працюють всі служби, які вирішують питання. Створюють технічну експертизу, і будемо приймати рішення, чи працюємо, чи призупиняємо діяльність. Скоріш за все, будемо працювати. Це все зараз найголовніше.

Ігор Макарук (в коментарі «Суспільному»):

– Основним завданням є створення Центру променевої терапії. Лінійний прискорювач уже отримали й встановили в рамках державної програми. Виношували цю ідею шість років. Маємо шанс її реалізувати. Залишилося навчити персонал працювати на цьому обладнанні.

Серед планів – закупівля комп’ютерного томографа та МРТ для онкоцентру. А також розвиток пластичної хірургії та розширення реабілітаційного відділення. Деякі операції можуть проходити зі значними дефектами. Раніше їх залишали, нині є можливість все виправити. Ще одна моя ідея – це впровадження методики лікування лімфедеми, лімфостазу після операцій.